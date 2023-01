Izstrelitev prve britanske rakete ni bila uspešna, saj ta ni dosegla vesolja. Raketo so v ponedeljek nad Atlantikom izstrelili s predelanega letala boeing 747, v vesolje pa bi morala ponesti devet satelitov. Raketa je uspešno prižgala motorje prve stopnje, napaka pa se je pojavila pri motorjih druge stopnje, poroča britanski BBC. Iz podjetja so po slabih dveh urah sporočili, da se je na raketi pripetila "anomalija". Ob tem niso potrdili, ali je raketa padla nazaj na Zemljo.

Ker raketa ni dosegla vesolja, je bilo uničenih tudi vseh devet satelitov, saj se niso mogli utiriti v orbito okoli Zemlje. Reaktivno letalo boeing 747, imenovano Cosmic Girl, se je varno vrnilo v bazo, je poročal BBC.

"Motor druge stopnje je imel tehnično anomalijo in ni dosegel zahtevane orbite," je pojasnil Matt Archer, direktor izstrelitvenega programa agencije. Dejal je tudi, da se je težava pojavila v zgornjem segmentu rakete. Ob tem ni mogel potrdili, ali je raketa padla nazaj na Zemljo, vendar je dejal, da bi, če bi se to zgodilo, padla na nenaseljena območja.

Letalo z imenom Cosmic Girl je raketo izstrelilo na višini 10,7 kilometra nad Atlantikom, nato pa bi se morali na njej prižgati motorji in jo ponesti v vesolje. Tam bi v Zemljino orbito utirila devet satelitov, ki bi krožili na višini 500 kilometrov, uporabljali pa bi jih za civilne in vojaške namene.

Misija označena za pomemben mejnik britanske astronavtike

"V zadnjih osmih letih smo bili priča naraščajočemu navdušenju nad nečim zelo ambicioznim in drugačnim za Cornwall, nad nečim, kar se je začelo kot projekt, za katerega ni veliko ljudi verjelo, da se bo kdaj uresničil," je pred poletom povedala Melissa Thorpe, ki vodi letališče Spaceport Cornwall, od koder je boeing 747 tudi vzletel. "Ni prvič, da smo pobiti, vendar je to vseeno najtežji trenutek," je dejala Thorpova, a dodala, da bodo vztrajali.

Misijo so že pred poletom označili za pomemben mejnik za britansko astronavtiko, saj je zaznamovala rojstvo domače industrije izstrelitev. S to izstrelitvijo so imeli namen državo spremeniti v globalnega igralca – od proizvodnje satelitov do gradnje raket in ustvarjanja novih vesoljskih pristanišč.

Ob tem je namestnik izvršnega direktorja vesoljske agencije Združenega kraljestva Ian Annett povedal, da to dokazuje, kako težko je priti v orbito, a tudi dodal, da načrtujejo nadaljnje izstrelitve v naslednjih 12 mesecih. "Vstanemo, se vrnemo, poskusimo znova, to je tisto, kar nas določa," je povedal za BBC Radio 4 v oddaji Today.

Na prvem poskusu izstrelitve se je na letališču zbralo okoli dva tisoč gledalcev

Več kot dva tisoč gledalcev se je zbralo na letališču Cornwall Newquay, da bi spremljali odhod boeinga 747. Odšli so kmalu zatem, ko so prišle novice, da je šlo nekaj narobe.

Pri tem prvem poskusu izstrelitve rakete v orbito z ozemlja Velike Britanije je sodelovalo ameriško podjetje Virgin Orbit, ki ga je ustanovil britanski podjetnik Richard Branson. Ta je eno od svojih starih potniških letal preuredil tako, da bi lahko pod svojim levim krilom nosilo raketo, imenovano LauncherOne, je poročal britanski BBC.