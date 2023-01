Na letalu zagorel prenosni polnilnik, dva potnika poškodovana #video

Požar je izbruhnil po tem, ko se je prenosni polnilnik spontano vžgal in v trupu letala napolnil prostor z dimom, zaradi česar je moralo vseh 189 potnikov in članov posadke zapustiti letalo, ki bi sprva moglo vzleteti okoli 19.35 po lokalnem času z mednarodnega letališča Taoyuan v Tajvanu.

Ena od poškodovanih oseb naj bi bil lastnik polnilne baterije, druga pa njegova sopotnica. Kljub nekaj manjšim opeklinam je zdravniški pregled pokazal, da osebi ne potrebujeta zdravniškega zdravljenja in jima je bilo dovoljeno potovati.

Stevardese so se odzvale zelo profesionalno

Kot so za Channel News Asia potrdili tudi potniki na letu, so se stevardese z nevarnim položajem spopadle na zelo profesionalen način in točno vedele, kaj morajo storiti. Najprej so potnikom naročile, naj se umaknejo od ognja, prinesle gasilni aparat in ogenj pogasile v nekaj minutah ter vklopile ventilatorje, še preden so začeli z evakuacijo.

Letalo je opravilo še ustreznem pregled po požaru in lahko še istega večera nadaljevalo polet.