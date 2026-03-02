V strelskem napadu pred barom v Austinu v Teksasu sta bila v nedeljo ubita dva človeka, 14 pa jih je bilo ranjenih. Za napad je osumljen priseljenec iz Senegala, vršilec dolžnosti vodje urada FBI v San Antoniu Alex Doran pa je novinarjem povedal, da so našli material, ki nakazuje morebitno povezavo s terorizmom.

Ndiaga Diagne, ki je imel ameriško državljanstvo, je v nedeljo zgodaj zjutraj po krajevnem času začel streljati na ljudi pred priljubljenim barom Buford's. 53-letnega napadalca so nato ubili policisti, poroča televizija NBC. Nosil je majico z napisom Last Alaha, pod njo pa je imel še eno majico z motivom iranske zastave.

Doran je dejal, da je še prezgodaj za sklepe o motivu za napad, vendar pa so pri osumljencu in v njegovem vozilu našli material, ki nakazuje na morebitno povezavo s terorizmom. Televizija NBC dodaja neimenovane preiskovalne vire, ki so povedali, da je imel Diagne v preteklosti duševne težave.

"Država bo ščitila svoje ljudi"

Uradnik ministrstva za domovinsko varnost je za NBC povedal, da je Diagne v ZDA prvič vstopil 13. marca 2000 s turističnim vizumom, leta 2006 je na podlagi poroke z državljanko dobil dovoljenje za delo in bivanje v ZDA, leta 2013 pa je dobil državljanstvo.

Guverner Teksasa Greg Abbott je opozoril vse, ki razmišljajo o izkoriščanju trenutnega konflikta na Bližnjem vzhodu za grožnje prebivalcem Teksasa, da bo država zaščitila svoje ljudi.

"Povečali smo patrulje na pomembnih energetskih objektih, v pristaniščih in vzdolž naše meje. Okrepili smo osebje za kibernetsko varnost in razporedili brezpilotna letala za nadzor in zaščito ključnih infrastrukturnih objektov," je dejal guverner.