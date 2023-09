V tangicah se je oprhala kar sredi bencinske črpalke #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Videoposnetek ženske, ki se je v vročini znašla in oprhala kar sredi bencinske črpalke v Kaštelu, je postal pravi hit na družbenem omrežju Facebook. Samo v enem dnevu je dobil več kot dva tisoč všečkov in številne komentarje navdušenih uporabnikov omrežja.

Videoposnetek je po objavi na strani Dalmatinska generacija na Facebooku hitro postal viralen, seveda z veliko komentarji, saj prhanje na bencinski črpalki ni ravno običajno.

Očitno ji je bilo tako vroče, da se je odločila ohladiti in oprhala z vodo, ki je sicer namenjena polnjenju avtomobilskih hladilnikov.

"Ženska se je res znašla." "Kako to, da se tega nisem spomnil jaz?" "Kraljica." "Pomembno je, da je našla prho." To je le nekaj komentarjev, ki so jih objavili pod videoposnetkom, je poročal hrvaški Index.