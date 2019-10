V Stockholmu bodo danes podelili Nobelovo nagrado za ekonomijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Stockholmu bodo danes razglasili prejemnika jubilejne 50. Nobelove nagrade za ekonomijo. Tehnično ne gre za Nobelovo nagrado, saj je Alfred Nobel ni omenil v svoji oporoki, a jo podeljujejo v njegovem imenu in skupaj z ostalimi Nobelovimi nagradami. Lani sta jo prejela Američana William D. Nordhaus in Paul M. Romer.

Nagrado za ekonomske znanosti v spomin Alfreda Nobela je leta 1986 ustanovila švedska centralna banka ob svoji 300. obletnici. Prvič so jo podelili leta 1969 Ragnarju Frischu in Janu Tinbergenu.

S tem je omenjena nagrada precej mlajša od "pravih" Nobelovih nagrad. Slednje namreč podeljujejo od leta 1901 iz sklada, ki ga je ustanovil švedski industrialec in izumitelj dinamita Nobel.

Kljub drugačnemu izvoru pa nagrada za ekonomijo prinaša enak prestiž in tudi finančno nagrado; ta letos znaša devet milijonov švedskih kron (830.000 evrov). Če bo nagrajencev več, si bodo nagrado razdelili. Nagrajenca izbira Kraljeva švedska akademija znanosti.

Lani sta si Nobelovo nagrado za ekonomijo razdelila Američana William D. Nordhaus in Paul M. Romer za vključitev vidika podnebnih sprememb in tehnološkega razvoja v dolgoročne makroekonomske analize. Ekonomista sta si nagrado prislužila za oblikovanje metod, ki naslavljajo nekatera ključna vprašanja današnjega časa glede ustvarjanja trajnostne in vzdržne gospodarske rasti.

Pravih Nobelovih nagrad je pet, in sicer jih vsako leto podelijo na področju fizike, kemije, medicine, književnosti in miru. Vsi dobitniki bodo nagrade prejeli na slovesnosti 10. decembra, na obletnico Nobelove smrti. Nobelovo nagrado za mir razglasijo in podelijo v Oslu, preostale pa v Stockholmu.