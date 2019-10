Nobelova nagrada za literaturo pisatelju, ki je zagovarjal Miloševića

Peter Handke se je rodil leta 1942 v Grebinju na Koroškem kot sin Slovenke in avstrijskega Korošca. V letih 1961-65 je v Gradcu študiral pravo, vendar je študij opustil, ko je izdal romaneskni prvenec Sršeni. Odločil se je, da bo pisatelj.

Kontroverzni politični pogledi nagrajenca Čeprav je njegovo literarno delo visoko cenjeno, pa so sporni nekateri njegovi politični pogledi. Bil je velik podpornik nekdanje skupne države Jugoslavije, predvsem nekdanjega srbskega voditelja Slobodana Miloševića, leta 2006 se je udeležil tudi njegovega pogreba. Pisatelj je nekoč celo zanikal genocid v Srebrenici. Kritičen je bil tudi do Natovega bombardiranja Srbije, opisal ga je kot vojni zločin, poroča Deutsche Welle. Zaradi udeležbe na pogrebu in njegovih kontroverznih pogledov je bil deležen številnih kritik. Zaradi tega je ostal tudi brez že podeljene 50 tisoč evrov vredne Heinejeve nagrade, ki jo podeljuje mesto Düsseldorf.

Leta 1966 je izjavil, da je sodobna književnost "opisno impotentna" in v slogu, polnem nenavadnih obratov in razbijanja jezikovnih konvencij, začel v zgodnejših delih raziskovati možnosti novega izraza kot vezi med človekovim notranjim svetom in svetom, ki ga obdaja.

Ustvaril je veliko število del v različnih žanrih in se po drugi svetovni vojni uveljavil kot eden najvplivnejših pisateljev v Evropi. Njegova bibliografija vsebuje romane, eseje, dramska dela in scenarije. Piše tudi aktualnopolitične literarne refleksije in se ukvarja s prevajanjem, med drugim je prevedel dela slovenskih pisateljev v nemščino. Dobil je več nagrad. Od leta 1990 živi v Franciji v Chavillu pri Parizu.

Med njegovimi glavnimi deli so še romani Vratarjev strah pri enajstmetrovki, Kratko pismo, dolgo slovo, Žalost onkraj sanj, Moje leto v nikogaršnjem zalivu ter drame Zmerjanje občinstva, Kaspar in Še vedno vihar.

Olga Tokarczuk Foto: Reuters

Lanskoletna prejemnica na vrhu poljske proze

Pisateljica Olga Tokarczuk (1962) se je rodila v Sulechowu v Dolnji Šleziji. Njena starša sta bila učitelja, oče je deloval tudi kot knjižničar. Tako je že v mladosti prebrala domala vse knjige, ki so ji križale pot.

Doštudirala je klinično psihologijo na varšavski univerzi in po študiju nekaj časa delala kot psihoterapevtka, toda kmalu se je poklicno posvetila pisanju. Debitirala je leta 1979 s kratkimi zgodbami v reviji Na przelaj, romaneskni prvenec Potovanje ljudi knjige pa je izdala leta 1993 in zanj prejela nagrado Zveze poljskih založnikov. Leta 2013 je bila nagrajena z vilenico, lani pa je prejela mednarodnega bookerja za Begune.

Kljub temu je pravi prodor dočakala s tretjim romanom Pravek in drugi časi iz leta 1996. Vse odtlej se Olga Tokarczuk uvršča v sam vrh moderne poljske proze. V svojih delih obravnava sodobne teme, med drugim temo sanj in človekove psihološke resničnosti, ki je zanjo del resničnosti. Prav tako se loteva tabuiziranih tem, kot sta smrt in umiranje, v svoja dela pa pogosto vpleta tudi feministične vsebine, tudi v povezavi z njenim prepričanjem, da so spoli vloge, ki jih je mogoče presegati.

V zvezi s prav tako njej ljubo temo - bojem za pravice živali - je napisala roman Pelji svoj plug čez kosti mrtvih.

Avtorica romanov, kratke proze, esejev in scenarijev je prejela številne poljske in mednarodne literarne nagrade, poleg mednarodnega bookerja in vilenice tudi dvakrat prestižno poljsko nagrado nike in petkrat nike po izboru bralcev, nemško nagrado mostovi, švedsko kulturhuset in švicarsko Jana Michalskega.

V slovenščino je doslej prevedenih pet njenih romanov: poleg Begunov še Pravek in drugi časi, Dnevna hiša, nočna hiša, Pelji svoj plug čez kosti mrtvih in Jakobove bukve. Podpisuje se tudi pod tri zbirke kratkih zgodb in dve knjigi esejev.

Švedska akademija je lani preložila razglasitev nagrade za literaturo zaradi spolnega škandala in domnevne kršitve pravil o navzkrižju interesov, ki sta povzročila globok razkol v tej ugledni instituciji. Po škandalu je akademija doživela prevetritev in je letos podelila kar dve Nobelovi nagradi za literaturo.