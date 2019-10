Bo Nobelovo nagrado za mir dobila Greta Thunberg?

Če bi nagrado dobila Greta Thunberg, bi postala najmlajša dobitnica Nobelove nagrade za mir. 16-letnica, ki je sprožila globalno gibanje za ukrepanje proti podnebnim spremembam, je letos že dobila t. i. alternativno Nobelovo nagrado, nagrado Right Livelihood. Thunbergova si je nagrado prislužila za "spodbujanje in krepitev političnih zahtev za nujno ukrepanje glede podnebnih sprememb na podlagi znanstvenih dejstev", so po poročanju STA takrat sporočili organizatorji.

Greta Thunberg je avgusta lani ob petkih začela protestirati pred švedskim parlamentom z zahtevami po nujnem ukrepanju proti podnebnim spremembam. Kmalu so se njeni protesti spremenili v globalno gibanje Petki za prihodnost, ki so se mu do zdaj pridružili milijoni mladih, je poročala STA.

Nobelove nagrade podeljujejo od leta 1901 iz sklada, ki ga je ustanovil švedski industrialec in izumitelj dinamita Alfred Nobel. Dobitniki bodo nagrade prejeli na slovesnosti 10. decembra, na obletnico Nobelove smrti. Nobelovo nagrado za mir razglasijo in podelijo v Oslu, preostale v Stockholmu. Nagrajenci bodo prejeli devet milijonov švedskih kron (830 tisoč evrov). Če jih je več, si to vsoto razdelijo, poroča STA.

V tednu Nobelovih nagrad so podelili že nagrade za medicino, fiziko, kemijo, književnost, v ponedeljek pa bodo razglasili še nagrado za ekonomijo. Najprestižnejša je prav nagrada za mir.

Kateri so bili dobitniki Novelove nagrade za mir v preteklosti:



