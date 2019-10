Letošnja Nobelova nagrada za kemijo za razvoj litij-ionske baterije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo prejmejo Američan John B. Goodenough, Britanec M. Stanley Whittingham in Japonec Akira Yoshino za razvoj litij-ionske baterije, je danes v Stockholmu sporočila švedska kraljeva akademija znanosti.

"Litij-ionske baterije so povzročile revolucijo v naših življenjih, uporabljajo se od mobilnih telefonov do prenosnikov in električnih vozil," je odločitev utemeljila akademija.

"Letošnji nagrajenci so s svojim delom postavili temelje za brezžično družbo brez fosilnih goriv," so dodali.

Nagrado v vrednosti devet milijonov švedskih kron si bodo razdelili 97-letni Američan Goodenough, 77-letni Britanec Whittingham in 71-letni Japonec Yoshino.