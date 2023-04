V Srbiji pridržali 12 osumljenih pedofilije

Srbska policija je v nadaljevanju akcije Armagedon pridržala 12 oseb, ki jih sumijo pedofilije in posedovanja vsebin, povezanih z otroško pornografijo, so v sredo sporočili s srbskega ministrstva za notranje zadeve. V Srbiji so v zadnjih 13 letih v sklopu akcije vložili kazenske ovadbe zaradi otroške pornografije proti več kot 200 osebam.

Dvanajst oseb, ki so jih pridržali v sredo, sumijo, da so prek spleta prevzemali vsebine, ki so nastale z izkoriščanjem otrok v pornografske namene, ter jih shranjevali na pametnih telefonih in računalnikih in jih tudi delili.

Sumijo še, da so prek družbenih omrežij in mobilnih aplikacij stopali v stik z mladoletniki, od katerih so nato dobivali vsebine, povezane z otroško pornografijo.

Policisti so med preiskavo stanovanj osumljencev našli veliko količino videoposnetkov in fotografij, ki so nastali z izkoriščanjem mladoletnih oseb v pornografske namene, vsebine spolnega izkoriščanja otrok, starih od pet do 14 let, ter druge fotografije in videoposnetke eksplicitne spolne zlorabe otrok, so še sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Pri enem od osumljencev so našli tudi orožje.

Za vseh 12 osumljencev so odredili pripor in bodo proti njim vložili kazenske ovadbe.