V jezeru našli truplo štirinajstletnice, ki si je dopisovala s pedofilom

Ob jezeru Teufelssee blizu Berlina so našli truplo štirinajstletne deklice, njena oblačila pa v stanovanju pedofila, s katerim si je dopisovala. Po navedbah lokalnih medijev je bil 29-letni osumljenec del rehabilitacijskega programa, potem ko so ga izpustili na prostost po poskusu posilstva 11-letne deklice, ko je bil star 14 let.

Die vermisste 14-Jährige aus #Gottenheim soll am Freiburger Hauptbahnhof und auf der Landstraße zwischen Waltershofen und Gottenheim gesehen worden sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. https://t.co/FS2kuSu1Rr — Badische Zeitung (@badischezeitung) July 26, 2022

Štirinajstletna Ayleen Ambs je izginila 21. julija. Osem dni kasneje so nemški policisti odkrili njeno truplo ob jezeru Teufelssee blizu Berlina, poroča The Daily Mirror.

Policijo naj bi do trupla pripeljal 29-letni osumljenec, še navaja medij. Policija sumi, da je Ayleen izginila izpred družinske hiše, ne vedo pa še zagotovo, ali je od tam odšla prostovoljno ali ne. S preiskavo njenega mobilnega telefona so še ugotovili, da se je "nekaj zgodilo " v noči z 21. na 22. julij.

Spolno napadel že kot mladoletnik

29-letnika so policisti obravnavali že v preteklosti, ko je pri starosti 14 let skušal posiliti enajstletnico. Vključili so ga v program rehabilitacije, kjer se je med leti 2007 in 2017 zdravil pri psihiatru, in ga kasneje spustili na prostost.

Avleen in osumljenec sta si dopisovala več tednov. Njeno truplo so našli 299 kilometrov stran od domače vasi Gottenheim v Baden-Württembergu. Policija še vedno ne ve, kako je žrtev umoril, so pa v njegovem stanovanju našli njena oblačila. Dan pred odkritjem trupla deklice so ga aretirali s pomočjo tiralice zaradi treh obtožb: ugrabitve mladoletne osebe, spolnega napada in umora z namenom prikrivanja kaznivega dejanja.