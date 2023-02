Pedofilskega glasbenika izpustili iz zapora po polovici prestane kazni

Zaradi spolne zlorabe treh šolark so ga obsodili na 16 let zaporne kazni, po osmih letih pa so ga pogojno izpustili.

Garry Glitter, eden največjih britanskih glasbenih zvezdnikov v 70. letih, je prenehal s prestajanjem zaporne kazni, ki so mu jo leta 2015 dosodili zaradi spolne zlorabe treh mladih deklet.

Danes 79-letnega Glitterja − njegovo pravo ime je Paul Gadd − so takrat obsodili na 16 let zapora, ob polovici prestane kazni pa mu je pripadal pogojni izpust, poročajo britanski mediji. To ne pomeni, da bo popolnoma svoboden, ampak se bo moral držati določenih pravil oziroma omejitev. Kakšnih, britanski mediji ne navajajo.

Gary Glitter leta 1974 Foto: Guliverimage

Na sojenju leta 2015 so Glitterja spoznali krivega spolnega napada na tri mladoletne žrtve. 12- in 13-letno dekle je napadel v svoji garderobi, kamor ju je zvabil po koncertu in ju ločil od njunih mater. Njegova tretja žrtev je imela manj kot deset let, ko jo je leta 1975 skušal posiliti.

Njegove zločine je londonska policija razkrila skoraj 40 let pozneje med operacijo Yewtree, obsežno preiskavo spolnih zlorab mladoletnikov, ki jih je med drugim zagrešilo več znanih osebnosti, ob Glitterju je bil medijsko najbolj prepoznaven TV-voditelj Jimmy Savile. Ta za svoje zločine ni odgovarjal, saj je umrl leto dni pred začetkom preiskave.