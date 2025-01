V Ljubljani skupina zadržala domnevnega pedofila. Moral je klicati mamo in brata. #video

Samoorganizirana skupina posameznikov, ki se v javnosti predstavlja kot Slovitezi, preži na domnevne pedofile, ki jih nato razkrinka. Na svojem družbenem omrežju Instagram so objavili posnetek domnevnega pedofila z zakritim obrazom, ki naj bi se prek spleta dogovarjal za spolni odnos s 14-letnikom. Zadržali so ga na parkirišču, ga prisilili, da je poklical mamo in brata ter jima priznal, kaj naj bi storil.

S posnetka je razvidno, da je 42-letni posameznik v veliki stiski, pod grožnjami, da bodo njegovo identiteto razkrili "po celem Balkanu", prizna, da se je dogovarjal za spolni odnos s 14-letnikom in vrsto drugih podrobnosti. Posnet je tudi del pogovora z mamo, ki ji pove, kaj naj bi storil, ko ta prekine zvezo, pa slišimo grožnje, da mora poklicati tudi brata.

Posnetek na Instagramu si lahko ogledate spodaj:

Poleg posnetka so objavili daljši zapis: "Opisujemo dejanske okoliščine dogodka. Gospod je prišel v park v neposredni bližini parkinga, kjer se je nahajala tudi javnost. Namenjen je bil, da se dobi s 14-letnim fantkom, s katerim je bil dogovorjen, da spolno občuje. V parku je čakal na fantka, nakar so pristopili vitezi. Celoten pristop NI bil nasilen. Vitezi so ga vprašali, zakaj se tam nahaja, s kom se je želel dobiti in ali je pedofil. Pozivamo vse ljudi, da česa takega ne počnete na svojo pest!

Če imate opravka s pedofilom ali naletite na kakšen primer, ga obvezno prijavite policiji. Še enkrat ponavljamo, da je naše gibanje NENASILNO in temelji na ozaveščanju staršev, naj se pogovarjajo z otroki o nevarnostih interneta in naj se ne pogovarjajo z osebami, ki jih ne poznajo ali jim pošiljajo svoje slike!

Naše gibanje bo v nadaljevanju temeljilo na ozaveščanju o problematiki pedofilije v Sloveniji in svetu. Gre za psihične bolnike, za katere je potrebno priskrbeti zdravljenje, ne pa da prežijo nad otroki, nad katerimi uresničijo svojo spolno fantazijo in tako uničijo življenje najbolj nedolžnim in njihovim najbližjim. Za vedno."

Gibanje vodi nekdanji košarkar

Kot so poročale Slovenske novice, je skupino ustanovil nekdanji košarkar in glasbenik Gregor Jakhel Kolarević, ki ga je k temu spodbudil prizor obsojenega pedofila, ki je pred otroškim igriščem, kjer se je igrala tudi njegova hči, mirno sedel, gledal otroke in pil kavo.

Da Jakhel Kolarević res stoji za skupino, ki ima kljub zgolj trem objavam že skoraj devet tisoč sledilcev, je razvidno tudi z njegovega Instagram profila, saj ima v opisu navedeno: "Svet je bolan. Treba bo kej ukrent ... @slo_vitezi #slovitezi."

Čeprav Slovitezi v objavi ljudi pozivajo, naj ne jemljejo zakona v svoje roke in naj se, če srečajo pedofila, obrnejo na policijo, je jasno, da so v tem primeru sami ravnali v nasprotju s tem nasvetom in da nameravajo takšne akcije nadaljevati.

Policija: Takim skupinam nasprotujemo

Na Slovenski policiji so že večkrat poudarili, da takim samoorganiziranim skupinam nasprotujejo, njihovo početje pa je lahko tudi kaznivo. "Želimo opozoriti, da t. i. vaške straže, varde ali druge podobne oblike samoorganiziranja v smislu, da bi občani sami opravljali naloge državnih organov oziroma policije, predstavljajo varnostno tveganje in negativno vplivajo na občutek varnosti, četudi ne predstavljajo vedno kaznivega dejanja. Vsakršno organiziranje in zbiranje z namenom izvrševanja kaznivih ravnanj pa se, ko so prepoznani elementi kaznivih ravnanj, obravnava strožje.

Širjenje lažnih informacij, spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je nesprejemljivo ter vzbuja strah in nelagodje predvsem pri lokalnem prebivalstvu, škodi občutku varnosti v lokalnem okolju in vzbuja nezaupanje v preiskovalne organe in organe pregona pri potencialnih žrtvah kaznivih ravnanj.

Prav zato na policiji izrecno nasprotujemo njihovemu ustanavljanju, njihovo delovanje pa skrbno spremljamo, prilagajamo ukrepe za zagotavljanje varnosti in presojamo morebitna odklonska ravnanja," je konec maja lani izpostavil Tomislav Omejec, direktor policijske uprave Ljubljana.