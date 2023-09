Na policiji napovedujejo, da bodo vsak primer tovrstnega združevanja, organiziranja, delovanja posameznikov in skupin spremljali in presojali zakonitost in odgovornost.

Na policiji napovedujejo, da bodo vsak primer tovrstnega združevanja, organiziranja, delovanja posameznikov in skupin spremljali in presojali zakonitost in odgovornost. Foto: Policijska uprava Ljubljana

"Opozarjamo pa, da t. i. vaške straže v smislu, da bi občani sami opravljali naloge državnih organov oziroma policije, lahko predstavljajo varnostno tveganje in lahko tudi kaznivo ravnanje, zato na Policiji izrecno nasprotujemo njihovemu ustanavljanju in njihovo delovanje skrbno spremljamo, prilagajamo ukrepe za zagotavljanje varnosti in presojamo morebitna odklonska ravnanja. Ustava RS v 42. členu zagotavlja svobodo zbiranja in združevanja, vendar te aktivnosti ne smejo posegati v pristojnosti in naloge, ki jih lahko izvajajo le državni organi," so opozorili na Policijski upravi Ljubljana.

Napovedujejo, da bodo vsak primer tovrstnega združevanja, organiziranja, delovanja posameznikov in skupin spremljali in presojali zakonitost ter odgovornost. "Poleg odgovornosti se morajo ustanovitelji t. i. vaških straž zavedati tudi nevarnosti početja. V primeru, da bi se posamezni storilci kaznivih dejanj prijetju uprli, bi lahko prišlo tudi do hudih in neželenih posledic," opozarjajo na PU Ljubljana.

Vodja vaške straže: Vdrli v vsaj 15 cerkva

S tem so se odzvali na informacije o tem, da se je skupina krajanov Ivančne Gorice oblikovala v samooklicano vaško stražo, ponoči patruljira po občini in lovi storilce kaznivih dejanj, ki naj bi jih bilo v občini iz dneva v dan več. Po besedah vodje vaške straže Ivančna Gorica Darka Perka, ki ga navaja spletni portal N1, je bilo kaznivih dejanj že v zadnjih dveh letih veliko, stanje pa se v zadnjem času poslabšuje.

"Pred nekaj meseci je bila v naši občini serija vlomov v cerkve. V dveh vikendih so neznani storilci vdrli v vsaj 15 cerkva, nastala je velika škoda. Vdirajo tudi v stanovanjske hiše, poslovne objekte in gradbišča," je za N1 dejal Perko in dodal, da kdor misli, da so storilci vlomov in tatvin pretežno Romi, se ne bi mogel bolj motiti.

Občina Ivančna Gorica je pred časom s predstavniki policije in vaške straže organizirala sestanek, novico pa je celo objavila na svojih spletnih straneh.

Policija: Občani niso prejeli nobenega izmed osumljencev

Na PU Ljubljana trdijo, da statistika kaznivih dejanj ne potrjuje izjav vodje vaške straže o izrazitem poslabšanju varnostnih razmer v občini. "Območje Ivančne Gorice glede stanja kriminalitete ne odstopa negativno v primerjavi z ostalimi območji, ki jih pokriva Policijska uprava Ljubljana. Celo nasprotno, glede na preteklo petletno obdobje se je število kaznivih dejanj zmanjšalo. Zato, kot je bilo uvodoma že izpostavljeno, odločno nasprotujemo ustanavljanjem t. i. vaških straž, spodbujamo pa sodelovanje občanov in lokalne skupnosti s policijo," pravijo.

Kot še dodajajo, je prikazovanje dogodkov iz daljšega preteklega obdobja o tem, da naj bi se stanje kriminalitete na območju Ivančne Gorice poslabšalo, nedopustno. "Konkretno za območje občine Ivančna Gorica pojasnjujemo, da smo v minulem tednu od ponedeljka do danes obravnavali dve kaznivi dejanji tatvine, kaznivo dejanje poskusa vloma in vlom v kavomat ter kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. Preiskava kaznivih dejanj še poteka, pri čemer je treba izpostaviti, da občani v nobenem primeru niso prijeli nobenega izmed osumljencev," so še poudarili.