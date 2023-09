V Ivančni Gorici domnevno povečano število vlomov, zato so se samoorganizirali tudi krajani

V občini Ivančna Gorica naj bi v zadnjem času beležili povečano število vlomov, predvsem na gradbišča in v gospodarske objekte. O tem so na nedavnem sestanku govorili predstavniki občine in policije ter ugotovili, da bi potrebovali večje število policistov. Zaradi kraj so se samoorganizirali tudi podjetniki, čemur pa policija ni naklonjena.

Po besedah podžupana Tomaža Smoleta se je v zadnjem času povečalo tako število kraj kot vlomov, predvsem na gradbišča in v gospodarske objekte, pa tudi zasebne. Posledično je narasla škoda, kar povzroča nejevoljo in zaskrbljenost pri ljudeh. Zadeva je šla celo tako daleč, da se je skupina krajanov, predvsem podjetnikov, samoorganizirala in ponoči izmenično fizično nadzoruje gradbišča in druge izpostavljene objekte.

O problematiki so predstavniki občine in podjetij govorili na nedavnem sestanku z načelnikom Policijske postaje Grosuplje Bojanom Petkom in njegovimi sodelavci. Kot je občina zapisala v sporočilu za javnost, so predstavniki policije na sestanku povedali, da res zaznavajo rahel porast kriminalnih dejanj. Ker pa ima ta lahko sezonski značaj, bodo oktobra znova preverili, ali gre mogoče tudi za trend in ali so potrebni dodatni ukrepi.

Narasla škoda, povzročena zaradi kaznivih dejanj

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana, pod katero sodi Policijska postaja Grosuplje, medtem nekoliko drugače pravijo, da v občini Ivančna Gorica v prvih devetih mesecih leta v primerjavi z enakim obdobjem preteklih petih let ne beležijo povečanega števila kriminalnih dejanj. "Tatvin beležimo v zadnjih petih letih približno enako, vlomov pa je v primerjavi z leti poprej manj," so zapisali za STA. Je pa narasla škoda, povzročena zaradi kaznivih dejanj. Leta 2019 je v enakem obdobju znašala nekaj manj kot 420 tisoč evrov, lani nekaj več kot 470 tisoč evrov, letos pa nekaj več kot 640 tisoč evrov.

Na PU Ljubljana tudi niso naklonjeni samoorganiziranju posameznikov, da preprečijo vlome, oz. mu celo nasprotujejo. Ustava resda "zagotavlja svobodo zbiranja in združevanja, vendar te aktivnosti ne smejo posegati v pristojnosti in naloge, ki jih lahko izvajajo le državni organi". "Policija je in bo tudi v prihodnje vsak primer tovrstnega združevanja, organiziranja, delovanja posameznikov in skupin spremljala in presojala zakonitost, odgovornost in vpliv na varnostno oceno v lokalnem okolju in v državi," so zapisali.

"Policijska postaja Grosuplje potrebuje več ljudi na terenu"

Predstavniki občine, podjetij in policije so na nedavnem sestanku opozorili, da je policistov na območju Ivančne Gorice premalo, da bi lahko učinkovito zagotavljali nadzor. "V nočnem času je npr. za občine Grosuplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica na voljo samo ena patrulja," opozarja Smole. Zato so se dogovorili, da vsak v skladu s svojimi pristojnostmi pozovejo pristojne k povečanju števila policistov na območju občine Ivančna Gorica.

"Skupna ugotovitev sestanka je bila, da potrebuje Policijska postaja Grosuplje več ljudi na terenu, da lahko zadosti pričakovanju lokalne skupnosti in podjetij, ki delujejo na tem področju. Zato je bil dogovor, da se Občina Ivančna Gorica obrne na pristojne, načelnik policijske postaje pa obvesti nadrejene o ugotovitvah sestanka. Dolgoročna rešitev pa je vsekakor vzpostavitev samostojne Policijske postaje Ivančna Gorica," je občina zapisala v sporočilu za javnost. O problematiki bo oktobra na seji razpravljal tudi občinski svet.