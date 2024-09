Država je pretresena: šestletna deklica se je poročila z 29-letnikom

Oče deklice, ki je zdaj stara 26 let, je bil obsojen na skoraj 19 let zapora, moškemu, s katerim se je morala poročiti, pa grozi 36 let zapora zaradi ponavljajoče se spolne zlorabe otrok in spolnega napada, poroča turška tiskovna agencija Anadolu.

Mama je na begu

Leta 2004 naj bi oče – ustanovitelj vplivne islamske fundacije Hiranur – poročil svojo hčerko z 29-letnikom. Konec leta 2020 je zdaj polnoletna oškodovanka vložila tožbo.

Nalog za aretacijo je bil izdan tudi za mater oškodovanke, ki pa je na begu.

Zdravnik je že leta 2012 obvestil oblasti, a te niso ukrepale

Zgodba je prišla v javnost po zaslugi novinarja opozicijskega časopisa Birgün. Primer deklice je sprožil razpravo o vplivu islamskih organizacij v Turčiji. Po poročanju časopisa Birgün je neki zdravnik leta 2012 izvedel za domnevno zlorabo deklice in obvestil oblasti, vendar se te takrat niso zganile, poroča nemška tiskovna agencija dpa.