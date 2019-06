V spopadih na vzhodu Ukrajine ubiti trije ukrajinski vojaki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na vzhodu Ukrajine so bili danes v spopadih s proruskimi separatisti ubiti trije ukrajinski vojaki. Gre za najbolj krvave spopade, odkar je sredi maja ukrajinski predsednik postal Volodimir Zelenski, je danes sporočila ukrajinska vojska. Že čez nekaj ur naj bi se sicer nadaljevali mirovni pogovori med Kijevom in Moskvo.

Po navedbah ukrajinske vojske so bili vojaki ubiti v napadih proruskih upornikov s težko artilerijo, poleg tega pa so bili trije še ranjeni.

Danes naj bi se sicer v Minsku nadaljevali mirovni pogovori med Kijevom in Moskvo. To bo prvo srečanje ruske in ukrajinske delegacije, odkar je Zelenski sredi maja prisegel kot novi ukrajinski predsednik. "Ukrajinska delegacija bo v Minsku potrdila, da je nesprejemljivo, da se skuša z nami razpravljati s položaja moči," je ob tem na Twitterju zapisal predsednik Ukrajine.

V petih letih konflikta ubitih okoli 13.000 ljudi

Zelenski se sicer mudi na obisku v Bruslju, kjer se v torek sestal s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem in generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom, danes pa ima na programu še srečanje s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom.

Pogovori so posvečeni predvsem razmeram na vzhodu Ukrajine, ki so ga zasedli proruski uporniki. V petih letih konflikta na tem območju je bilo po ocenah Združenih narodov ubitih okoli 13.000 ljudi. Ukrajinska kriza pa je povzročila tudi znatno poslabšanje odnosov med Rusijo in Zahodom.