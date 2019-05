Putin podpisal odlok za olajšanje pridobitve ruskega državljanstva Ukrajincem

Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal odlok, ki bo določenim Ukrajincem omogočil, da bodo lažje in hitreje prišli do ruskega državljanstva. Putin je že z napovedjo tega ukrepa povzročil precejšnje razburjenje v Ukrajini, bodoči ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je napovedal enak protiukrep.

V skladu z novimi pravili bodo imeli določeni ukrajinski državljani pravico do poenostavljenega in hitrejšega pridobivanja ruskega državljanstva, če bodo za to zaprosili. V prvi vrsti bo to veljalo za tiste Ukrajince, ki že imajo dovoljenje za prebivanje v Rusiji, pa tudi za tiste, ki so bili rojeni na polotoku Krim, a so ga zapustili, preden si ga je Rusija marca 2014 priključila.

Tega mednarodna skupnost sicer ne priznava. Ta ukrep naj bi "zavaroval človekove pravice in državljanske svoboščine" Ukrajincev, ki spadajo v omenjeni kategoriji.

Nov napad na ukrajinsko suverenost

Predsednik Vladimir Putin je sicer že prejšnji teden podpisal odlok, ki olajšuje pogoje za pridobitev ruskega državljanstva prebivalcem vzhodne Ukrajine oz. prebivalcem samooklicanih republik Doneck in Lugansk, ki sta se leta 2014 odcepili od Ukrajine in kjer so na oblasti proruski separatisti.

Novoizvoljeni ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Foto: Reuters

Ta odločitev je močno razburila ukrajinske oblasti, kritične so bile tudi Evropska unija in ZDA, češ da je to nov napad na ukrajinsko suverenost. Novoizvoljeni predsednik Zelenski se je zavzel tudi za okrepitev sankcij in diplomatskega pritiska mednarodne skupnosti na Rusijo.

V soboto pa je ukrajinski predsednik napovedal enak protiukrep in Rusom ponudil ukrajinsko državljanstvo. Hkrati se je posmehoval tako Putinu kot Rusiji. "Zelo dobro vemo, kaj ruski potni list zagotavlja," je dejal ter naštel "pravico do tega, da si aretiran zaradi mirnega protestiranja" in "pravico do volitev, ki niso svobodne in na katerih ni konkurence".

Napovedal je, da bo dal državljanstvo predstavnikom vseh narodov, ki trpijo pod avtoritarnimi in skorumpiranimi režimi. "Predvsem pa Rusom, ki trpijo najbolj," je poudaril. Po njegovih besedah je razlika med Rusijo in Ukrajino v tem, da ima slednja svobodo izražanja, svobodo medijev in interneta.