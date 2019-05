Ko te takole gleda Vladimir Putin, veš, da si v težavah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prizor s torkovega srečanja med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in velikim ruskim naftarjem Nikolajem Tokarevim. Glede na Putinov srep pogled je mogoče sklepati, da je zaradi onesnaženja naftovoda zelo nejevoljen. Foto: Reuters

Na naftovodu, po katerem Rusija dobavlja nafto Evropi, je prišlo do večjega onesnaženja, ki je sprožilo tudi strah pred začasnim pomanjkanjem te dobrine. Da bodo nafto očistili presežnih vrednosti organskih kloridov, namreč lahko traja več mesecev. Dobava bi se v tem času lahko zmanjšala za osem odstotkov dnevne evropske porabe.

V nafti, dobavljeni prek enega najpomembnejših naftovodov za srednjo Evropo, naftovoda Druzhba, so zaznali presežne vrednosti organskih kloridov. Ti lahko med rafiniranjem postanejo jedki, zaradi česar so Poljska, Slovaška, Ukrajina in Madžarska začasno že prekinile odvzem sporne nafte.

Strokovnjaki so sprva menili, da gre za manjšo težavo, ki jo bo mogoče odpraviti v nekaj dneh, a se je izkazalo, da bo odpravljanje onesnaženja trajalo dlje časa, verjetno več mesecev.

Putin opozoril glavnega ruskega naftarja

Transneft, ki ga upravlja Nikolaj Tokarev, je največja naftovodna družba na svetu. Foto: Reuters

Da je stvar resna, po ocenah tujih medijev dokazuje tudi dejstvo, da se je ruski predsednik Vladimir Putin v torek sestal s prvim možem državnega upravljavca naftovodov Transneft Nikolajem Tokarevim. Opozoril naj bi ga na veliko škodo, ki jo lahko Rusija utrpi zaradi težave.

Vzrok onesnaženja še ni znan, po ocenah Tokareva pa so težave verjetno posledica kršitve predpisov. V enem od podizvajalskih podjetij, ki zbira nafto manjših proizvajalcev, naj bi v naftovod poslali nafto, ki še ni bila pripravljena za prodajo. O zadevi so obvestili tudi rusko obveščevalno službo FSB.

