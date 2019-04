Kim se po končanem obisku v Rusiji z vlakom vrača v domovino #video

Kim Džong Un in Vladimir Putin sta se v četrtek v Vladivostoku sešla na svojem prvem vrhu, na katerem sta se zavzela za tesnejše odnose med Moskvo in Pjongjangom.

Pred odhodom v Pjongjang se je severnokorejski voditelj udeležil slovesnosti polaganja venca na mornariškem spomeniku v Vladivostoku. Po poročanju naj bi ga častna straža in preostali visoki uradniki čakali kar dve uri.

Severna Koreja: ZDA so v Hanoju delovale nepošteno

Vrh je bil prvo srečanje Kima s katerim od tujih voditeljev po srečanju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom februarja v Hanoju. To ni prineslo dogovora. Pjongjang je trenutno v diplomatski slepi ulici z Washingtonom glede jedrskega vprašanja in si želi tudi zato obnoviti vezi z zgodovinsko zaveznico Moskvo.

Kim je ob srečanju s Putinom dejal, da so ZDA na vrhu v Hanoju delovale nepošteno ter da so razmere na Korejskem polotoku in v regiji trenutno zastale in dosegle kritično točko.

Foto: Reuters

Poudaril je tudi, da bosta mir in varnost na Korejskem polotoku v prihodnje povsem odvisna od stališča ZDA. Njegova izjava bo najverjetneje dodaten pritisk na ZDA, naj bodo bolj prožne glede zahteve Pjongjanga za ublažitev mednarodnih sankcij.

Putin je v Vladivostoku tudi sprejel Kimovo vabilo za obisk v Severni Koreji, naslednje srečanje obeh voditeljev pa bo potekalo "ob primernem času".

Putin je iz Vladivostoka odpotoval v četrtek na mednarodno konferenco o novi svilni poti v Pekingu, Kim pa je ostal čez noč in se v mestu udeležil nekaj slovesnosti. Njegov vlak je z železniške postaje v Vladivostoku odpeljal danes okoli 7.30.