Kim z vlakom prišel na obisk k Putinu #video

Vrh, ki bo potekal na Ruskem otoku nasproti pristanišča v Vladivostoku, bo prvo srečanje Kima s kakim tujim voditeljem po srečanju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom februarja v Hanoju. Ta vrh, namenjen vprašanju jedrske razorožitve Severne Koreje, je bil predvsem za slednjega velik diplomatski polom.

Kim je v Vladivostok, kjer so ga pričakali z vojaškimi častmi, pripotoval z zelenim vlakom, že ob prečkanju meje z Rusijo pa je za rusko televizijo izrazil upanje, da bo "obisk kronan z uspehom in da bo koristen", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

S Putinom na štiri oči

Foto: Reuters Na poti Kima po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA spremlja zunanji minister Ri Yong-ho. Po navedbah Kremlja se bosta Putin in Kim najprej sešla na štiri oči, nato bodo sledili pogovori v širšem formatu. V Kremlju podrobnosti niso navedli.

Kim se je lani, po veliki omilitvi diplomatskih napetosti na olimpijskih igrah v južnokorejskem Pjongčangu, že štirikrat sešel s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, trikrat z južnokorejskim predsednikom Mun Dže Inom in dvakrat s Trumpom.

Sedaj pa je očitno končno na vrsto prišlo tudi srečanje s Putinom, kar je verjetno tudi posledica srečanja z ameriškim predsednikom v Hanoju, ki ni prineslo nikakršnega dogovora. Putin je Kima sicer že večkrat povabil na obisk v Rusijo.

Poslabšanje odnosov med ZDA in Severno Korejo

Da se odnosi z ZDA res zelo poslabšujejo, kaže tudi zahteva Pjongjanga prejšnji teden, da ameriški državni sekretar Mike Pompeo ne sodeluje več na pogovorih o jedrski razorožitvi. Le nekaj ur pred tem napadom na Pompea je Severna Koreja obelodanila preizkus novega orožja.

Mike Pompeo ne sodeluje več na pogovorih o jedrski razorožitvi. Foto: Reuters

Moskva se je že v preteklosti zavzela za omilitev mednarodnih sankcij proti Severni Koreji. ZDA jo zaradi tega obtožujejo poskusov pomoči Pjongjangu, da bi se ta izognil nekaterim ukrepom, kar v Moskvi zanikajo.

Putin že obiskal očeta zdajšnjega predsednika

Moskva in Pjongjang imata zgodovinsko pomembne vezi, ki segajo v čas Sovjetske zveze. Slednja je bila namreč tista, ki je Kimovega dedka in ustanovitelja Severne Koreje Kim Il-sunga postavila na oblast in državi v času hladne vojne tudi dajala življenjsko pomembno pomoč. Odnosi med Pjongjangom in Moskvo sicer niso bili vedno prisrčni, saj je poskušal Kim Il-sung kovati koristi iz rivalstva med Moskvo in Pekingom.

Putin je že kmalu po prvi izvolitvi na predsedniški položaj poskušal normalizirati odnose s tedanjim vodjem Severne Koreje, s Kimovim očetom Kim Džong Ilom, prvič leta 2000. Tedaj je kot prvi ruski predsednik obiskal Severno Korejo. A Rusijo je glede vpliva na Severno Korejo v preteklih desetletjih močno prehitela Kitajska, ki je z veliko prednostjo tudi njena prva trgovinska partnerica.

Zadnji vrh med Rusijo in Severno Korejo je potekal leta 2011, ko sta se sešla Kim Džong Il in tedanji ruski predsednik Dmitrij Medvedov. Kim Džong Il je umrl tri mesece po tem srečanju.