V ruski regiji Orenburg počil jez, več tisoč ljudi evakuirali

Rusko regijo Orenburg je v petek zajelo močno deževje, zaradi katerega je v tamkajšnjem mestu Orsk počil jez, so sporočile lokalne oblasti in nemudoma sprožile evakuacije iz najbolj ogroženih predelov regije. Doslej so evakuirali že več kot štiri tisoč ljudi, poplavljenih pa je bilo okoli 2.500 domov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za celotno regijo Orenburg, ki vključuje mesto Orsk, so oblasti že pred tem razglasile izredne razmere, potem ko se je gladina reke Ural nevarno dvignila zaradi taljenja ledu, poroča britanski BBC.

Zaradi močnega deževja je v mestu Orsk, ki leži okoli 1.800 kilometrov vzhodno od Moskve, v petek počil jez. Na prizorišče nesreče so že prispeli težki stroji za zemeljska dela, ki poskušajo podpreti jez.

Trije mrtvi, več tisoč ogroženih

V poplavah so v mestu umrle tri osebe, je ob sklicevanju na ruske medije poročala srbska tiskovna agencija Tanjug. Mestne oblasti medtem ocenjujejo, da bi bilo zaradi poplav lahko ogroženih približno 11 tisoč ljudi in štiri tisoč hiš. V luči tega so sprožili evakuacije, zlasti iz okrožij Leninski in Sovjetski.

Skupno so sicer v regiji s prizadetih območij evakuirali 4.208 ljudi, od tega 1.019 otrok. Poplave pa so prizadele več kot 2.500 domov. Moskva je medtem uvedla kazenski postopek "zaradi malomarnosti in kršenja varnostnih predpisov pri gradnji jezu".

Poplave so v zadnjih dneh prizadele tudi bližnji Kazahstan. Kot je opozoril predsednik države Kasim-Žomart Tokajev, so zdajšnje poplave ena najhujših naravnih nesreč v Kazahstanu v zadnjih 80 letih.

Mestne oblasti medtem ocenjujejo, da bi bilo zaradi poplav lahko ogroženih približno 11 tisoč ljudi in štiri tisoč hiš. Foto: Reuters