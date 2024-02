Izredne razmere v Kaliforniji: plazovi pokopali hiše in avtomobile, več je mrtvih #video

V Kaliforniji so do zdaj potrdili tri smrtne žrtve neurja, pri čemer je šlo v vseh treh primerih za moške, na katere so padla drevesa. Eden je umrl v ponedeljek v okolici Sacramenta, že v nedeljo pa so dve smrtni žrtvi zabeležili na severu ameriške zvezne države.

Foto: Reuters

Ameriški mediji poročajo, da so zemeljski plazovi v Los Angelesu in okolici pokopali nekaj avtomobilov ter poškodovali več hiš.

Foto: Reuters

Izbruhnilo je šest požarov, gasilci pa so poleg tega reševali brezdomce, hišne ljubljenčke in voznike avtomobilov, ki so jih ujele poplavne vode.

Flash flooding impeded drivers in Santa Barbara, California, just one of the many areas where Gov. Gavin Newsom has declared a state of emergency as a storm brings record-breaking rain to the state.



Read more: https://t.co/wmZB8eY36A pic.twitter.com/fT3OTrbF29 — ABC News (@ABC) February 6, 2024

Napoved obilnega deževja s polletno količino

Vreme močno ovira tudi cestni in letalski promet, zaradi česar so številne zamude in odpovedi letov. Na več mestih je zaprta obalna avtocesta, v gorovju Sierra Nevada pa močno sneži, zato oblasti ljudi na tem območju opozarjajo, naj se ne odpravljajo na ceste.

Brez elektrike je v ponedeljek po vsej Kaliforniji začasno ostalo več kot 500 tisoč odjemalcev. Nacionalna vremenska služba medtem še naprej svari pred visokimi valovi, močnimi vetrovi in zemeljskimi plazovi ter hudourniki.

Foto: Reuters

Vremenoslovci opozarjajo, da neurja še ni konec. Do danes naj bi v delih Los Angelesa padla količina dežja, ki bi jo sicer pričakovali v šestih mesecih. Padavine naj bi se sicer čez dan počasi pomikale proti San Diegu in državni meji z Mehiko na jugu Kalifornije.

Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters