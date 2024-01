Ministrstvo poziva k predložitvi dokazil o škodi za majske poplave

Oškodovanci, ki so med 14. in 23. majem lani utrpeli škodo v poplavah, so prejeli elektronski poziv ministrstva. Za škodo na strojih, opremi in zalogah morajo predložiti cenilna poročila, so pojasnili na ministrstvu.

Kot ustrezna veljajo cenilna poročila treh vrst cenilcev, in sicer pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, njihov register vodi Slovenski inštitut za revizijo, sodnih cenilcev, njihov register vodi pravosodno ministrstvo, ali zavarovalniških cenilcev v primeru, da so bili stroji, oprema, zaloge, izpad prihodka zavarovani oz. izjemoma, če ni bilo mogoče dobiti pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oz. sodnega cenilca.

Na ministrstvu oškodovance prosijo, da jim posredujejo zgolj v pozivu navedena dokazila.