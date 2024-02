Obnova po poplavah: Na Ljubnem ob Savinji pogovori o preselitvah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodelavci službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih avgusta lani z vodjo službe Boštjanom Šeficem na čelu so danes na Ljubnem ob Savinji nadaljevali individualne pogovore z lastniki objektov, predvidenimi za morebitno odstranitev. V pogovorih je sodelovalo 22 lastnikov, nekaj občanov pa se ne želi preseliti.

Šefic je v izjavi za medije ponovil oceno, da so individualni pogovori izjemno koristni, saj se tako sodelavci in strokovnjaki državne tehnične pisarne seznanijo s posameznimi specifičnimi situacijami prebivalcev.

Cilj je, da skupaj za vsakega poiščejo najbolj optimalno rešitev, prioriteta pa so tisti, ki so jim poplave odnesle vse, je znova pojasnil. "Izkazalo se je, da je takšen pristop primeren, zato bomo tako tudi nadaljevali," je napovedal.

Izrazil je razumevanje za neučakanost ljudi, a hkrati poudaril, da je bilo treba urediti zakonske podlage, da se lahko načrtovani ukrepi izpeljejo. Cilj teh ukrepov je zagotoviti varnost ljudi in njihovega premoženja.

Po Šefičevih besedah zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev dovoljuje določene izjeme tam, kjer bo treba najti novo območje za preselitev ali gradnjo. Po doslej opravljenih pogovorih bo to zagotovo zahteven postopek, ne glede na vse poenostavitve, ki so določene v zakonu, je opozoril.

Predvsem v primeru kmetijskih zemljišč bo potrebna preudarnost, saj želijo ta zemljišča uporabiti tam, kjer ni druge možnosti. Šefic je opozoril tudi na določene anomalije, ki se pojavljajo, kot so neupravičeno dvigovanje cen nepremičnin in zemljišč.

Na širšem seznamu za preselitev je sicer na Ljubnem ob Savinji 33 družin, 14 pa je ujma popolnoma uničila stanovanjske objekte. Kot je za STA povedal ljubenski župan Franjo Naraločnik, so našli zemljišča za preselitev, ki pa jih še ne odkupujejo, saj nimajo zagotovljene predkupne pravice in sklepov vlade za poplavljence.

Nekateri občani se medtem ne želijo preseliti, saj menijo, da so med poplavo utrpeli le manjšo škodo. Zato se zavzemajo za ureditev in čiščenje struge reke Savinje.

Pogovori se bodo nadaljevali naslednji teden v Lučah in Solčavi, nato pa še v Braslovčah. Šefic predvideva, da bodo zaključeni do konca februarja.