Robert Golob: Bile so že hude razmere, a ta dan je bil poseben #video

Predsednik vlade Robert Golob je danes na Brdu pri Kranju gostil sprejem za predstavnike organizacij in struktur, ki so sodelovale pri pomoči prizadetim v poplavah avgusta lani. Kot je izpostavil, želi na ta način počastiti tiste, ki delujejo v tem sistemu solidarnosti in pomoči ljudem, ki ga bomo glede na številčnost ujm še pogosto potrebovali.

Na sprejemu, ki ga je predsednik vlade pripravil pol leta po katastrofalnih poplavah, so se zbrali predstavniki številnih struktur in organizacij. Udeležili so se ga tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in nekateri člani vlade, med njimi minister za obrambo Marjan Šarec.

Robert Golob se je s sprejemom zahvalil sodelujočim za pomoč v poplavah. Foto: STA

"Bile so že hude razmere, ampak lanski 4. avgust je bil poseben," je dejal Golob. "Šele v nedeljo, ko sem šel prvič med ljudi, sem začel verjeti, da lahko naredimo čudež, da lahko po tako katastrofalnih poplavah pridemo ven močnejši, in ta čudež ste omogočili vi, ta čudež ste vi in samo zaradi vas, ki ste dajali upanje, ne samo ljudem na terenu, ampak tudi meni, ko sem prišel na teren, da bodo lahko stvari nekoč spet take, kot so bile, ali pa celo še boljše," je zbrane nagovoril premier.

Kot je dejal, to ni bila zadnja vremenska težava in bo do njih še prihajalo, zato se je treba nanje pripravljati. "Tudi to je del naše odgovornosti, od katere ne bežimo. Zagotovili smo zakonske podlage za hitro ukrepanje, zato da boste lahko vi naslednjič še učinkovitejši in hitrejši. Zagotovili smo zakonske podlage za financiranje vašega delovanja. Ta del je zdaj odkljukan," je navedel Golob.

Posledice poplav v Zgornji Savinjski dolini. Foto: Matic Prevc/STA

Dodal pa je, da je treba zagotoviti še ukrepe, da bi bilo posredovanj čim manj, da se tam, kjer je mogoče, izvedejo ukrepi, da do poplav ne bo prihajalo. To je treba narediti čim prej, ampak – kot je poudaril Golob – ni mogoče čez noč. "Projekti tečejo in program je v izvajanju in jaz sem res prepričan, da tudi zaradi vas in vaše požrtvovalnosti danes marsikdo mirneje spi in da bomo lahko enako mirno spali tudi v prihodnje," je v nagovoru še izpostavil premier.

Vsem, ki so pomagali v ujmi 4. avgusta in tudi v drugih ujmah, ki so prizadele Slovenijo, se je na sprejemu zahvalil tudi poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. "Pod to kapo civilne zaščite je ogromno število prostovoljcev, poklicnih struktur in dolžnostnih struktur, so pa tudi tisti, ki ne spadajo zraven, ampak nam pomagajo. Tu so Slovenska vojska, policija in vsi drugi, prostovoljske organizacije, nevladne organizacije in drugi," je naštel.

Nagovor poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana:

"Civilna zaščita je znova pokazala in tudi ljudstvo je to spoznalo, da je najbolj zaupanja vredna institucija v tej državi, in zelo mi je žal, da nekateri v tem prostoru to civilno zaščito želijo rušiti ali delati revolucijo," je izpostavil, vendar podrobno o tem, kaj natančno je s tem mislil, javno vsaj za zdaj ni želel govoriti.

Kot je dejal, je sam pristaš evolucije. "Verjamem, da bomo s skupnimi močmi naredili evolucijo, za katero imamo vso podlago, tako v zakonu o varstvu pred nesrečami kot v nacionalnem programu, ki žal zamuja leto in pol," je dejal in dodal, da je treba sistem, ki je star 30 let, obnoviti, nikakor pa ne rušiti.