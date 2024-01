Ravne na Koroškem: v ujmi poplavljen kulturni center je treba porušiti v celoti

Občina Ravne na Koroškem je za izvedbo prvih projektov sanacije po avgustovski ujmi lani prejela predujem od države v znesku 14,6 milijona evrov in pristopila k načrtovanju projektov sanacije. Novembra lani so svetniki potrdili prvi sanacijski program z vključenimi 31 projekti, strokovne službe občine pa so za vse te projekte pridobile projektantske predračune in program novelirale v 24 projektov.

Edina možnost je, da celotni objekt poruši in zgradi na novo

Občinski svetniki so tako na današnji redni seji potrdili predinvesticijsko dokumentacijo za 24 projektov v skupni ocenjeni vrednosti 22,8 milijona evrov, ki bi jih izvedli v treh letih.

Med projekti je finančno največji projekt sanacija v ujmi poplavljenega kulturnega centra, kjer pa, kot omenjeno, pridobljena strokovna mnenja zdaj kažejo, da je edina vzdržna možnost ta, da se celotni objekt kulturnega centra poruši in zgradi nov objekt.

"Strokovna mnenja statikov in geomehanikov so pokazala, da če bi rušili samo stari del, bi se načela tudi statika 15 let starega novega prizidka," je pojasnil župan Tomaž Rožen. Hkrati kulturni center še naprej zaliva podtalnica, zato bi ob novogradnji center zgradili na višji izhodiščni višini, je dodal.

Naložba je ocenjena na 5,2 milijona evrov

Naložba v rušitev v celoti in novogradnjo kulturnega centra je zdaj ocenjena na 5,2 milijona evrov z DDV, celotni projekt pa bi bil izveden do začetka leta 2026. Kot je glede tega še pojasnila Tjaša Laznik z občine, si trenutno občina prizadeva, da državna tehnična pisarna tako oblikovan predlog čim prej potrdi.

Skupno sicer 24 danes potrjenih dokumentov identifikacije investicijskih projektov zajema sanacije objektov, cest, javnih poti, mostov, komunalne infrastrukture in nekaterih plazov. Laznik je povedala tudi, da so na občini že pripravili tudi program nadaljnjih projektov sanacije po ujmi še za naslednjih pet let.

V razpravi so svetniki, ki so pohvalili delo občinskih služb pri pripravi projektov za sanacijo, med drugim predlagali svetniški nadzor nad izvajanjem projektov.

Ravenski mestni svetniki so na današnji seji potrdili tudi občinski proračun za letos. Ta predvideva za 36 milijonov evrov odhodkov, od tega je za 21,4 milijona evrov investicijskih odhodkov. Gre za rekorden proračun, razlog za tako visoke zneske pa so prav omenjena prejeta sredstva za sanacijo po ujmi.