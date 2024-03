Začenja še rušenje mostu, ki ga je uničila podivjana Kamniška Bristrica

Podivjana Kamniška Bistrica avgusta lani ni močno poškodovala zgolj mostu v Domžalah oz. Viru pri Domžalah, ampak je odnesla oz. močno poškodovala tudi most na regionalni cesti med Kamnikom in Črnivcom pri Stahovici ter most pri Beričevem oz. Dolu pri Ljubljani na regionalni cesti med Ljubljano in Zasavjem. Tudi tam promet poteka po montažnih mostovih.

Foto: STA