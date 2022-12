"Obstaja velika grožnja obsežnega raketnega napada na Ukrajino" #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

309. dan ruske invazije na Ukrajino. Po besedah guvernerja Žitomirske regije Vitalija Bunečka na Telegramu trenutno obstaja "velika grožnja obsežnega raketnega napada na Ukrajino". Nekateri mediji že poročajo, da so ruske rakete vdrle v ukrajinski zračni prostor.

Poudarki dneva:



7.33 Guverner Žitomirske regije: Obstaja velika grožnja raketnega napada na Ukrajino

6.56 V Kijevu so se oglasile sirene za zračni napad

6.32 Rusi pred mobilizacijo množično obiskujejo klinike za plodnost, kjer jim brezplačno zamrznejo spermo

6.17 V porušenem ukrajinskem Irpinu so se meščani zatekli v knjižnico

7.33 Guverner Žitomirske regije: Obstaja velika grožnja raketnega napada na Ukrajino

Po besedah guvernerja Žitomirske regije Vitalija Bunečka na Telegramu trenutno obstaja "velika grožnja obsežnega raketnega napada na Ukrajino". Nekateri mediji že poročajo, da so ruske rakete vdrle v ukrajinski zračni prostor.

6.56 V Kijevu so se oglasile sirene za zračni napad

Okoli 6. ure zjutraj so se v ukrajinski prestolnici Kijev, pa tudi v regijah Herson, Mikolajev in Žitomir, oglasile sirene za zračni napad. "V prestolnici je razglašen alarm za zračni napad. Pojdite v zaklonišča!" je kijevska mestna vojaška uprava zapisala na svojem profilu na Telegramu.

Zaenkrat še ni potrjenih napadov.

6.32 Rusi pred mobilizacijo množično obiskujejo klinike za plodnost, kjer jim brezplačno zamrznejo spermo

Ruski vojaki, vpoklicani v boj v Ukrajini, imajo možnost brezplačno shraniti zamrznjeno spermo, je povedal vodilni ruski odvetnik Igor Trunov. V nekaj dneh po vpoklicu je spletna stran Fontanka v drugem največjem ruskem mestu Sankt Peterburgu poročala o porastu moških, ki se obrnejo na klinike za plodnost, da zamrznejo svojo spermo in sestavijo dokumente, ki dajejo njihovim ženam pravico do uporabe.

Več preberite spodaj:

6.17 V porušenem ukrajinskem Irpinu so se meščani zatekli v knjižnico

Pred javno knjižnico v ukrajinskem Irpinu so med zadnjim izpadom električne energije številni s prenosnimi računalniki čakali na priključek in internet. Knjižnica v pritličju devetnadstropnega stanovanjskega bloka v kijevskem predmestju je v vojni postala središče in simbol negotovega okrevanja po grozotah ruske okupacije.

V knjižnici se meščani Irpina prerivajo za sedeže v prostoru, ki je nedavno postal tudi prvi brezplačni prostor za skupno delo v mestu, ali se zatečejo na oddelek z otroškimi knjigami. Ker je velik del Irpina še vedno v ruševinah, knjižnica deluje tudi kot nadomestna učilnica za razseljene učitelje, začasna pisarna za psihoterapevte. V njej je našel domovanje tudi Miklavž, ki je pozdravljal otroke in se z njimi tudi fotografiral.

V mestu, ki je zaradi svoje lege ob borovih gozdovih na severozahodu Kijeva v prvih tednih vojne v celoti občutilo napredovanje ruske vojske proti ukrajinski prestolnici Kijev, je irpinska knjižnica postala delček normalnosti. "Takoj po ponovnem odprtju knjižnice smo ljudem omogočili, da si lahko tukaj napolnijo telefone. Ljudem smo omogočili, da ostanejo na toplem in opazujejo obnovo mesta," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala mestna svetnica Jevgenija Antonjuk. "Kar se dogaja v knjižnici, se dotika vseh vidikov življenja ljudi," je dodala.

Knjižnico v Irpinu že štiri desetletja vodi 75-letna Olena Ciganenko. Kot se ponosno spominja, vse od časov, ko je bil njen fotokopirni stroj edini v mestu. "Smo v središču mesta, na osrednjem trgu, in vedno smo imeli dober obisk," je povedala in dodala, da je bila knjižnica polna bralcev, ko še ni bilo interneta. Vendar niti v obdobju pred internetom knjižnica ni bila tako živahna, kot je dandanes, kar je odraz tega, kako zelo je vojna prizadela preostali Irpin.

Po večtedenski bitki, ki so jo zaznamovali hudi ulični spopadi v mestu, se je ruska vojska konec marca umaknila iz Irpina in po uradnih ocenah za seboj pustila na stotine mrtvih civilistov.