Slovenija na zdravljenje sprejela ranjenca z vojnega območja Ukrajine

V Slovenijo sta danes na zdravljenje prispela dva ranjenca iz Ukrajine s spremljevalcem, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Dodali so, da se Slovenija s tem v duhu solidarnosti pridružuje 18 državam EU pri oskrbi ranjencev in obolelih z vojnega območja. Zaradi zaščite zasebnosti ranjencev več podrobnosti niso podali.

Ranjenca je v Slovenijo prepeljalo transportno letalo Slovenske vojske L-410 turbolet, ki je bilo posebej za ta prevoz opremljeno z medicinskim modulom za prevoz obolelih in poškodovanih. Na poti so jih spremljali pripadniki zdravstvene enote Slovenske vojske. Prevoz je potekal po načrtu in brez zapletov, so sporočili.

Ranjenca sta zaprosila za začasno zaščito, s čimer jima je tudi formalno odobren obseg zdravstvenih storitev, ki jih bosta potrebovala. Zaradi lažjega sporazumevanja je Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov zdravstvenim ustanovam zagotovil tolmača.

Slovenski politiki obljubili pomoč

Zunanja ministrica Tanja Fajon je julija v okviru obiska v Kijevu v pogovorih z ukrajinskim zunanjim ministrom Dmitrom Kulebo izrazila pripravljenost Slovenije za pomoč pri oskrbi ranjencev.

V začetku novembra se je nato minister za zdravje Danijel Bešič Loredan v Bruslju sestal s komisarjem za krizno upravljanje Janezom Lenarčičem. Takrat so stekle medresorske organizacijske dejavnosti za prevoz, sprejem in oskrbo ranjencev.

O oskrbi ukrajinskih ranjencev pa sta se konec novembra v Kijevu pogovarjala tudi minister za obrambo Marjan Šarec in njegov ukrajinski kolega Oleksij Reznikov, so še sporočili iz Ukoma.

Prevoz in oskrbo ranjencev so izvedli v sodelovanju Uprave RS za zaščito in reševanje, Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov ter ministrstev za zunanje zadeve, zdravje in obrambo ter zdravstvenih ustanov. Stroške prevoza v Slovenijo je 75-odstotno sofinancirala Evropska komisija.