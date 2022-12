Rusi pred mobilizacijo množično obiskujejo klinike za plodnost, kjer jim brezplačno zamrznejo spermo

Ruski vojaki, vpoklicani v boj v Ukrajini, imajo možnost brezplačno shraniti zamrznjeno spermo, je povedal vodilni ruski odvetnik Igor Trunov. V nekaj dneh po vpoklicu je spletna stran Fontanka v drugem največjem ruskem mestu Sankt Peterburgu poročala o porastu moških, ki se obrnejo na klinike za plodnost, da zamrznejo svojo spermo in sestavijo dokumente, ki dajejo njihovim ženam pravico do uporabe.

Vodja Ruske zveze odvetnikov Igor Trunov je za državno tiskovno agencijo Tass povedal, da se je ministrstvo za zdravje odzvalo na njegov poziv za brezplačno shranjevanje sperme in spremembe obveznega zdravstvenega zavarovanja, poroča BBC.

Rusija je po nizu neuspehov v Ukrajini mobilizirala tristo tisoč rezervistov. Številni moški so, ko se je začela mobilizacija, začeli obiskovati klinike, da bi jim zamrznili spermo.

Odvetnik je povedal še, da je ministrstvo "določilo možnost finančne podpore iz zveznega proračuna za brezplačno ohranjanje in shranjevanje zarodnih celic za državljane, mobilizirane za sodelovanje v posebni vojaški operaciji za obdobje 2022–2024.

Prijavili so se moški, ki so se pripravljali na vpoklic, in tisti, ki so nameravali pobegniti

V nekaj dneh po vpoklicu je spletna stran Fontanka v drugem največjem ruskem mestu Sankt Peterburgu poročala o porastu moških, ki se obrnejo na klinike za plodnost, da zamrznejo svojo spermo in sestavijo dokumente, ki dajejo njihovim ženam pravico do uporabe. To rešitev so sprejeli, da v primeru, če bi moški umrl ali izgubil sposobnost razmnoževanja, bi še vedno lahko imel otroke.

Andrej Ivanov iz mestne bolnišnice Mariinsky je povedal, da so se oglasili moški, ki so se pripravljali na nabor, pa tudi tisti, ki so nameravali zapustiti Rusijo, sicer pa so Rusi le redko uporabljali tovrstne klinike in nikoli prej niso razmišljali o zamrznitvi svojega biomateriala.

Rusija je februarja napadla Ukrajino z do dvesto tisoč vojaki, od katerih je življenje izgubilo več deset tisoč. Medtem je več kot 250 tisoč ruskih moških pobegnilo iz države, da bi se izognili vpoklicu.