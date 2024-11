V New Delhiju zaradi smoga do nadaljnjega zaprli šole

Oblasti v New Delhiju so zaradi smoga zaprle vse osnovne šole, pouk pa bo do nadaljnjega potekal prek spleta. Podoben ukrep so oblasti zaradi onesnaženosti zraka v metropoli z več kot 30 milijoni prebivalcev sprejele že leta 2019, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V New Delhiju je v sredo izmerjena vrednost delcev PM 2,5 za več kot 50-krat presegla dnevno mejno vrednost Svetovne zdravstvene organizacije. Trdi delci s premerom tridesetine človeškega lasu lahko iz pljuč pridejo v kri. Daljša izpostavljenost poveča tveganje za bolezni srca in ožilja ter pljučnega raka.

Indijsko vrhovno sodišče je prejšnji mesec razsodilo, da je čist zrak temeljna človekova pravica, ter osrednji vladi in državnim organom naložilo ukrepanje. Indijske oblasti so že pred tem uvedle več pobud s ciljem izboljšanja kakovosti zraka, ki so se v praksi izkazale za neučinkovite, še navaja AFP.

Z razprševanjem pare nad smog

V prestolnici redno omejujejo gradbene dejavnosti, prav tako vstop tovornjakov z dizelskim motorjem iz drugih delov države. Eden od ukrepov je tudi pršenje vode s tovornjakov, da bi kakovost zraka z dušečim in gostim smogom vsaj kratkotrajno izboljšali.

V začetku meseca so predlagali razprševanje pare tudi z brezpilotnimi letali. Kritiki so ukrep označili za obliž na obsežno javnozdravstveno krizo.

Onesnaženje zraka v New Delhiju, ki velja za eno za zdravje najnevarnejših mest na svetu, je posledica naravnih dejavnikov, kot sta mraz in šibki vetrovi, ter človeških dejavnosti, kot so požigi kmetijskih površin, industrijski in avtomobilski izpusti, kurjenje za ogrevanje in podobno.

Glede na študijo, ki jo je objavila strokovna revija The Lancet, je leta 2019 onesnaženi zrak v Indiji povzročil 1,67 milijona prezgodnjih smrti.

Foto: Reuters