Meritev rekordne temperature v New Delhiju bi lahko bila napačna

Meritev na postaji, ki je v indijski prestolnici New Delhi izmerila domnevno rekordnih 52,9 stopinje Celzija bi lahko bila napačna, je danes opozoril indijski meteorološki urad in pojasnil, da bi za visoko meritev lahko bila odgovorna napaka v senzorju. Ob tem je urad dodal, da bo pregledal podatke postaje in delo senzorja.

"Mungeshpur je poročal o 52,9 stopinje Celzija, kar je odstopalo v primerjavi z drugimi merilnimi postajami. To bi lahko bila posledica napake v senzorju ali lokalnega dejavnika," je pojasnil meteorološki urad, ki se je pri tem skliceval na merilno postajo na obrobju New Delhija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Meteorološki urad je sicer pred tem poročal, da so na merilnih postajah Mungeshpur in Narela v predmestju New Delhija v torek izmerili temperaturo 49,9 stopinje Celzija. Za zdaj še ni znano, ali so bile tudi te meritve napačne. Dotlej je sicer rekordna temperatura v prestolnici znašala 49,2 stopinje Celzija, kolikor so v nekaterih delih mesta izmerili maja 2022.

Indijski temperaturni rekord je iz leta 2016

Vremenoslovci so medtem za danes v prestolnici razglasili rdeče opozorilo zaradi vročine, oblasti pa so tudi opozorile na pomanjkanje vode. Ponekod so že prekinili oskrbo z vodo ali so jo omejili.

Visoke temperature v prestolnici so po nekaterih ocenah posledica vročega vetra iz zvezne države Radžastan, kjer so bile temperature v torek s 50,5 stopinje Celzija najvišje v Indiji. V puščavski regiji Phalodi v Radžastanu so tudi izmerili dosedanji indijski temperaturni rekord iz leta 2016, ki naj bi ga današnja meritev presegla. Ta je znašal 51 stopinj Celzija.