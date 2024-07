Stampedo na verskem obredu: umrlo najmanj 116 ljudi #video

V incidentu je po zadnjih podatkih umrlo 116 ljudi, še najmanj 18 je poškodovanih, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili lokalni uradniki v zvezni državi Uttar Pradesh na severu Indije.

Do smrtonosne nesreče je prišlo, ko so udeleženci verskega obreda zapuščali prizorišče, kjer je potekal dogodek, medtem pa jih je zajel in zaslepil močan peščeni vihar. To je povzročilo paniko, ljudje so začeli bežati, pri čemer so jih najmanj 116 zmečkali ali poteptali do smrti.

Obreda se je udeležilo več ljudi, kot je bilo dovoljeno

Zdi se, da se je obreda udeležilo več ljudi, kot je bilo dovoljeno, je sporočila indijska policija. Med smrtnimi žrtvami so večinoma ženske.

Na incident sta se že odzvala premier Narendra Modi in predsednica Droupadi Murmu, ki sta izrazila žalost zaradi tragičnega dogodka in sožalje sorodnikom žrtev.

Modi je ob tem obljubil, da bo vsem najbližjim sorodnikom umrlih zagotovil odškodnino v višini 2.400 ameriških dolarjev, poškodovanim pa odškodnino 600 dolarjev.

Stampedi so v Indiji med verskimi obredi pogost pojav

Stampedi so med verskimi praznovanji v Indiji sicer relativno pogost pojav, tokratni pa je najhujši v več kot desetletju.

Leta 2014 je v mestu Patna na vzhodu Indije na priljubljenem hindujskem verskem festivalu, s katerim slavijo zmago dobrega nad zlom, umrlo več kot 30 ljudi. Incident se je zgodil, ko je več tisoč ljudi po ognjemetu zapuščalo prizorišče slovesnosti.

Leta 2008 pa je v kraju Jodhpur v stampedu pred hindujskim templjem umrlo kar 220 ljudi, kar je bila ena najhujših tovrstnih nesreč v Indiji. Takšnim incidentom največkrat botrujejo pomanjkljivi varnostni ukrepi in slabo upravljanje z množicami.