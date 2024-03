Preiskava: Netanjahu odgovoren za smrtonosni stampedo leta 2021

V preiskavi množičnega stampeda na romanju ortodoksnih judov leta 2021 so ugotovili, da je izraelski premier Benjamin Netanjahu osebno odgovoren za tragedijo, v kateri je umrlo 45 ljudi, je danes sporočila preiskovalna komisija. Urad premierja so namreč po navedbah komisije večkrat obvestili o možnih nevarnostih.

Netanjahu je vedel, da je bilo mesto romanja dolga leta slabo oskrbovano in da bi to lahko pomenilo tveganje za množice obiskovalcev tega kraja, je v poročilu zapisala komisija in pojasnila, da so urad izraelskega premierja od leta 2008 do dneva tragedije 30. aprila 2021 večkrat obvestili o tveganjih zaradi povečanega obiska znamenitosti.

Od leta 2008 do tragedije je bil Netanjahu na oblasti skupno 12 let. V tem času ni ukrepal, da bi popravil stanje grobnice, kjer je pokopan judovski modrec iz 2. stoletja rabin Šimon Bar Johai (Rašbi).

Natanjahuja že pozvali k odstopu

Kljub temu komisija v poročilu ni predlagala nobenih ukrepov proti predsedniku vlade, je pa priporočila razrešitev vodja izraelske policije Jakova Šabtaja s položaja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem je Netanjahuja k odstopu na omrežju X pozval vodja opozicije Jair Lapid, ki je osebno odgovornost za nesrečo pripisal tudi predsedniku kneseta Amirju Ohani, ki je bil takrat minister, pristojen za policijo.

Na romanju se je zbralo desetkrat več ljudi, kot je bilo sprva dovoljeno

Na romanju ob vznožju gore Meron na severovzhodu države se je 30. aprila 2021 zbralo okoli sto tisoč ljudi, čeprav so oblasti dovolile udeležbo le deset tisoč ljudi. Stampedo v moškem delu množice naj bi se zgodil, potem ko je nekaj romarjem spodrsnilo na klančini, ki je bila ograjena na obeh straneh.

Več ljudi je padlo, nato pa so ljudje v gosti množici, ki jo je zajela panika, skušali zbežati. Med 45 mrtvimi je bilo 16 otrok in najstnikov. Poškodovanih je bilo približno 150 ljudi.