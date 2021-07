Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Nemčiji želijo zaradi strahu pred četrtim valom epidemije pospešiti cepljenje proti covid-19. K cepljenju tako pozivajo številni politiki in različna združenja, saj se začetek šolskega leta bliža, zanimanje za cepljenje pa upada. V političnih krogih se krepijo tudi pozivi k uvedbi plačljivih testov na okužbo s koronavirusom za tiste, ki se ne želijo cepiti.

Nemški minister za finance Olaf Scholz je dejal, da bi ljudje, ki so se že cepili, morali spodbuditi druge, naj storijo enako. "Prepričati moramo svoje prijatelje, naj se cepijo. To je stvar, ki zadeva vsakega od nas," je za časnike medijske skupine Funke Mediengruppe dejal Scholz, ki prihaja iz vladajoče socialdemokratske stranke (SPD).

Vodja SPD Saskia Esken in nemško združenje mest pa sta pozvala h kampanji cepljenja na šolah ob začetku šolskega leta. V Nemčiji se začetek in konec šolskih počitnic po zveznih deželah razlikuje. V nekaterih deželah bodo učenci v šolske klopi sedli že prihodnji teden.

Nemška vlada medtem razmišlja o odpravi brezplačnih testov na okužbo s koronavirusom, vendar pa po poročanju nemške tiskovne agencije dpa o tem še ni bilo doseženo soglasje. Minister za zdravje Jens Spahn je sicer že pred nekaj tedni dejal, da obstaja možnost uvedbe plačljivih testov za tiste, ki niso cepljeni.

Tudi Scholz meni, da bi testi morali postati plačljivi. Izjema bi bili tisti, ki se iz zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti, kot tudi otroci in mladostniki.

Ministrski premier dežele Schleswig - Holsteins Daniel Günther pa je vlado v Berlinu pozval, naj čim prej uvede plačljive teste, na spletni strani poroča nemški Frankfurter Allgemine Zeitung.

Stroka ima do predloga o ukinitvi brezplačnih testov mešane občutke. Na eni strani sicer to povečuje pritisk na necepljene, na drugi strani pa obstaja bojazen, da se bo bistveno manj ljudi odločilo testirati, če bodo morali za to plačati, opozarjajo.