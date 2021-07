Poklukar: Za cepljenje potrebujemo narodno enotnost kot leta 1990

V Splošni bolnišnici Murska Sobota so danes odprli cepilno mesto za nenaročene. Minister za zdravje Janez Poklukar se je ob tem srečal s predstavniki pomurskih zdravstvenih ustanov in dejal, da je za uspešnost cepljenja potrebna narodna enotnost kot leta 1990. Le tako bomo po njegovih besedah jeseni lažje in bolj sproščeno živeli.

Če ne bo ustrezne precepljenosti, bomo po zdajšnjih kazalnikih sredi novembra dosegli številke, ki so bile marca podlaga za zapiranje družbe, zato moramo biti za dosego končnega cilja, to je 65- do 70-odstotne precepljenosti, enotni. "Zato prosim vse prebivalce Slovenije, da se cepimo," je pozval minister.

"Slovenija je demokratična država, kjer je vsak svoje sreče kovač, in verjamem, da smo to tudi Slovenci," je povedal Poklukar. Kot je dodal, je epidemija kompleksna, vanjo smo vpleteni vsi in tako vsi skupaj kovači sreče. "Zato verjamem, da bomo tudi tokrat vsi solidarni in družbeno odgovorni," pravi minister.

Med hospitaliziranimi bolniki le dva odstotka cepljenih

Kot dokaz, da je cepivo učinkovito, je navedel podatke, da je med hospitaliziranimi bolniki z najhujšim potekom bolezni le odstotek ali dva cepljenih. Pozdravil je tudi odločitev Evropske zdravstvene agencije (EMA), da je odobrila cepivo Moderne za starejše od 12 let, tako da sta zdaj na voljo dve cepivi za cepljenje otrok, starejših od 12 let.

Poklukar je posebej opozoril na vlogo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in sodelovanje z njim. To je po njegovih besedah ne samo odlično, ampak zgledno.

Cepljenje tudi v lekarnah

Sledimo idejam, da morda testno uvedemo cepljenje v lekarnah, je dejal minister in dodal, da je kljub tehničnim težavam NIJZ ponoči objavil aplikacijo za spremljanje kode QR. Tako je Slovenija ena od sedmih držav, ki to aplikacijo uveljavlja na evropski ravni, naši državljani pa ob njeni uporabi ugotovijo, ali z digitalnim potrdilom izpolnjujejo pogoje, ki jih zahteva na primer Nemčija, je poudaril.

V soboški bolnišnici so danes odprli cepilno mesto za nenaročene paciente, ki je odprto od 8. do 20 ure. Pacienti bodo lahko izbirali med cepivi Moderne, AstraZenece, Pfizerja ter Johnsona & Johnsona.

Predstavniki pomurskih zdravstvenih ustanov se kljub težavam pri organizaciji in nekaterih pomislekih, ali bodo ljudje hodili v bolnišnico na cepljenje, strinjajo, da je tak način cepljenja smiseln, saj se je ob dnevih odprtih vrat zanimanje za cepljenje povečalo. Tako tudi v Pomurju precepljenost narašča.

V bolnišnici dnevno oskrbijo od 600 do 800 pacientov, ob teh računajo, da se bodo brez čakanja cepili tudi njihovi spremljevalci. Po podatkih sledilnika za covid-19 se je v pomurski regiji proti covidu doslej cepilo več kot 49 tisoč ljudi, delež precepljenosti je 42,8-odstoten. To Pomurje uvršča na šesto mesto med 11 regijami v državi.