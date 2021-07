Od danes na voljo nova aplikacija za preverjanje covidnih potrdil

Nova anonimna aplikacija za preverjanje EU digitalnega covidnega potrdila je organizatorjem prireditev in pobudnikom storitev na voljo od danes, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Aplikacija za mobilne naprave je objavljena na spletni strani eZdravje .

Aplikacija je namenjena organizatorjem kulturnih in športnih prireditev in javnih shodov ter gostincem in ponudnikom nastanitev, ki morajo v skladu z vladnimi odloki preverjati izpolnjevanje PCT pogojev (preboleli, cepljeni, testirani) udeležencev prireditev in gostov.

Aplikacija omogoča skeniranje QR kode EU covidnih potrdil in preverjanje veljavnosti potrdila brez vpogleda v osebne ali zdravstvene podatke. Kot je zapisano na spletni strani NIJZ, aplikacija preverja veljavnost za dva pogoja: ali je izdajatelj covidnega potrdila veljaven in na seznamu veljavnih izdajateljev ter ali je vsebina potrdila veljavna v skladu s pravili PCT za Slovenijo.

EU digitalno covidno potrdilo je sicer enotno evropsko, splošno veljavno covidno PCT potrdilo o prebolelosti, cepljenosti ali testiranju, katerega namen je lajšanje varnega prostega gibanja državljank in državljanov po Evropski uniji, so na NIJZ zapisali na spletni strani.

Veljavno je v vseh državah članicah EU in je na voljo tako v papirni različici kot tudi v digitalni obliki na portalu zVem. Potrdilo vključuje tudi QR kodo, ki jo bodo ponudniki storitev in organizatorji dogodkov skenirali.

Novo: Cepilno mesto namesto v avli od 2. avgusta na urgenci ZKC Ljubljana

Cepilno mesto v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana bodo iz glavne avle z 2. avgustom preselili na urgenco. Cepljenje proti covidu-19 bo brez naročanja potekalo do 20. avgusta, vsak delovnik od 8. do 20. ure, in sicer za vso populacijo, tudi otroke od 12. leta. Na spletni strani UKC bo objavljen tudi urnik cepljenja z določenim cepivom.

Kot je v današnji izjavi za medije spomnila vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v UKC Ljubljana Tatjana Mrvič, so okoli 10 dni cepili v glavni avli UKC Ljubljana, ker pa je tam vroče in so še druge aktivnosti, so se odločili, da cepilno mesto preselijo na vrh dovoza na urgenco UKC, kamor je neposreden dostop iz Njegoševe ulice.

Cepljenje na tej lokaciji bodo začeli v ponedeljek ob 8. uri. Vse delovne dni bo do 20. avgusta potekalo od 8. do 20. ure. Mrvičeva je poudarila, da cepijo vse, ki to želijo, celotno populacijo. Posameznik lahko pride na to cepilno mesto po prvi, ali pa tudi po drugi odmerek, če je bil s prvim cepljen že drugje. Takoj po cepljenju so podatki vneseni v bazo. Na tem cepilnem mestu vsak lahko dobi tudi digitalno potrdilo z opozorilom, kdaj je veljavno, je pojasnila Mrvičeva.

Vsi covidni bolniki v UKC Ljubljana so necepljeni

Vsi bolniki, ki jih trenutno zdravijo v UKC Ljubljana zaradi covida-19, so necepljeni. Je bilo pa v UKC Ljubljana do zdaj hospitaliziranih šest oseb, ki so bile polno cepljene, in dve osebi, ki sta bili cepljeni z enim odmerkom. Vseh osem je imelo predhodno imunsko pomanjkljivost, zato pri njih tudi sicer ni pričakovati, da bodo naredili ustrezen imunski odziv na cepljenje proti covidu-19, ki bi jih lahko zaščitil pred okužbo z novim koronavirusom. Gotovo jih cepivo zaščiti pred najtežjim potekom bolezni, verjetno pa ne pred hospitalizacijo, je danes pojasnila Mrvičeva.

Trenutno v UKC Ljubljana po besedah Mrvičeve zdravijo 13 bolnikov s covidom-19, od tega so trije na intenzivnem oddelku. Njihova starost je različna, so pa večinoma nekoliko mlajši kot v drugem valu epidemije covida-19. Med njimi ni otrok.

Kot je povedala koordinatorica cepljenja v UKC Ljubljana Tatjana Trotovšek, želijo na cepljenje privabiti vse, zato so tudi odprli 12-urno dostopno točko. "Pridite vsi, da se osvobodimo mask in vrnemo v življenje, kakršnega smo bili navajeni pred epidemijo," je pozvala.

V tem tednu so sicer za cepljenje otrok od 12. leta starosti registrirali tudi cepivo Moderna, ki je enakovredno cepivu podjetja Pfizer(BioNTech. Tako lahko z Moderno cepijo tudi otroke, nosečnice, doječe matere, je pojasnila Trotovškova.