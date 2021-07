Koronavirus v Sloveniji: tako slabo ni bilo že mesec in pol

V Sloveniji so v četrtek opravili 1.686 PCR-testov na novi koronavirus in ob tem potrdili 116 okužb. Delež pozitivnih testov znaša 6,9 odstotka in je višji kot dan pred tem, ko je znašal 6,7 odstotka. Gre za najvišje število potrjenih primerov po mesecu in pol. Nazadnje so več okužb potrdili 15. junija, in sicer 117.