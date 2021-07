Slovenija spremenila pogoje glede PCR in hitrih testov

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremenjen odlok o določitvi pogojev vstopa v državo zaradi zajezitve covida-19, s katerim je med države, katerih teste PCR in hitre antigenske teste priznava Slovenija, dodala Bosno in Hercegovino. Veljavnost ostalih odlokov pa je podaljšala za sedem dni, so sporočili z Ukoma.

Vlada je dodala še pogoje za priznavanje testa PCR ali hitrega antigenskega testa iz vseh ostalih tretjih držav, ki niso navedene v odloku.

Če je test PCR ali hitri test opravljen v državi, ki ni navedena v odloku, je ustrezen, če hkrati vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR ali hitri test, izdan v državi članici EU ali schengenskega območja, podatke o vrsti testa, podatke o izdajatelju potrdila in datum izdaje potrdila, če je opremljen s kodo QR v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom evropskega digitalnega covidnega potrdila (EU DCP) in če omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP.

Odlok bo začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu in bo veljal do vključno 8. avgusta, so še sporočili z Ukoma.

Odloki podaljšani do 8. avgusta

Vlada je poleg tega do 8. avgusta podaljšala veljavnost odlokov, sprejetih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov za zajezitev epidemije, ki so vsebovani v teh odlokih.

Tako so podaljšani odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom, odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode, odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z virusom SARS-CoV-2, odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov, odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.