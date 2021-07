150 mladostnikov zavihalo rokave, radi bi šli v šolo in bili brez skrbi #video

Šolarji so na polovici šolskih počitnic, dober mesec pred začetkom šolskega leta pa se vrstijo tudi pozivi k čim bolj množičnemu cepljenju starejših od 12 let. Za cepljenje se je do zdaj namreč odločilo le slabih 13 tisoč mladoletnikov. 7.200 jih je že zaščitenih z vsemi potrebnimi odmerki. Na pozive staršev so se z odprtim cepljenjem za mladoletne odzvali v Kranju. Danes je tam rokave zavihalo 150 otrok. Direktorica lokalnega zdravstvenega doma odziv ocenjuje kot dober in k cepljenju poziva tudi druge mladostnike.