V Anglijo brez karantene le cepljeni iz EU in ZDA

Trenutno velja, da lahko iz bolj ogroženih držav na tako imenovanem rumenem seznamu v Veliko Britanijo brez karantene vstopijo le tisti, ki so bili cepljeni na Otoku. Izjema velja za Francijo, po navedbah STA poroča britanski BBC.

Britanska vlada je sporočila, da bo sprememba pogojev omogočila združitev svojcev in prijateljev, ki živijo v tujini. Britanski minister za promet Grant Shapps je pojasnil, da bo vstop brez karantene veljal za tiste, ki so bili cepljeni s cepivom, ki je odobreno v Evropski uniji ali Združenih državah Amerike. Še vedno pa bodo morali potniki predložiti negativen test pred prihodom in drugi dan po prihodu.

We're helping reunite people living in the US and European countries with their family and friends in the UK 👪



From 2nd August at 4am people from these countries will be able to come to the England from an amber country without having to quarantine if they're fully vaxxed 💉