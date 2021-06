Obvezen del prtljage, ki nam lahko prihrani veliko nepredvidenih stroškov

Lani je turizem močno zaznamovala korona, tako da je v zadnjih treh mesecih leta 2020 zasebno potovalo samo šest odstotkov Slovencev, kar je skoraj 80 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Razlog je vsem dobro znan: korona. Zaradi pandemije covid-19 je bilo namreč v letu 2020 skoraj pol manj zasebnih potovanj kot v letu 2019.

Želja po potovanjih in preživljanju počitnic v tujini pa ostaja. Vsi komaj čakamo, da bomo lahko potovali, raziskovali tuje kraje in se prepustili turistični ponudbi na tujem. Čeprav bomo gotovo več svojega prostega časa namenili potovanjem v bližnji okolici, pa nas večina ljudi nestrpno pričakuje, da se turizem odpre in da bomo spet počitnikovali tako, kot smo bili vajeni včasih.

Čakajo nas grški otoki, turška obala, italijanske vasice, francoske slaščičarne, avstrijski hribi in jezera, prestolnice in naravni parki, muzeji, koncerti, razstave in restavracije. Gledamo pa tudi prek morja v bolj eksotične destinacije.

Najbolj avanturistični popotniki namreč komaj čakajo, da se odpravijo v oddaljene kraje, ki jih je treba raziskati čim prej, preden spet postanejo množično obiskani. Vsi pa si želimo novih nepozabnih dogodivščin, in v strahu, da čas prehitro beži, nestrpno pričakujemo, kdaj bomo spet spakirali prtljago.

Lanski prihranki za letošnji oddih

Če nam je lani uspelo privarčevati denar, ki je bil sicer namenjen potovanjem, ker smo ostali doma, bomo letos ta sredstva namenili za vrhunski oddih.

Zdi se nam, da je vse pred nami in da moramo vse odkriti, saj se zavedamo, da čisto tako, kot smo bili včasih vajeni, nikoli več ne bo. Z nekaj prilagoditvami in številnimi informacijami o omejitvah ter protokolih glede prestopanja posameznih mej bomo lahko spet izživeli svojo raziskovalno žilico.

PREVERITE ZEMLJEVID epidemiološkega stanja posameznih evropskih držav Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). INFORMACIJE O PREHAJANJU MEJA

Zavarovanje, ki nam pomaga, da nismo prepuščeni sami sebi

Medtem ko že iščemo najugodnejše počitniške aranžmaje, letalske vozovnice in prenočišča, pa ne smemo pozabiti na še en pomemben kos prtljage, ki je bistven, še posebej v času pandemije – to je zdravstveno zavarovanje za tujino.

Načrtovanje dopusta je povezano tudi z urejanjem turističnih zavarovanj, da se izognemo zapletom zaradi zdravstvenih težav v tujini. Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, ki jo brezplačno naročimo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, namreč ni dovolj, saj nam ne ponuja asistence.

Zakaj evropska kartica ni dovolj? Če bomo v tujini potrebovali zdravnika, bomo samo z evropsko kartico prepuščeni sami sebi. Če bomo potrebovali zdravniško pomoč, ki je obvezno zdravstveno zavarovanje v obiskani državi ne krije, bomo morali zdravstvene storitve doplačati sami. Prav tako evropska kartica ne krije stroškov prevoza v Slovenijo, stroške prevoza v bolnišnico pa krije le v nekaterih državah.

Trije razlogi za sklenitev zavarovanja za tujino: 1. Izognemo se stroškom nujnih zdravstvenih storitev v tujini. 2. Na voljo imamo več kritij, kot jih ponuja evropska kartica. 3. Zavarovalnica nam krije stroške nujnih zdravstvenih storitev v vrednosti do 1.000.000 evrov.

Kriti tudi stroški zdravljenja zaradi covid-19

Čeprav se na dopust odpravljamo pozitivno naravnani, se veselimo novih krajev, znanstev in izkušenj, pa so neprijetni pripetljaji, povezani z zdravstvenimi težavami in nezgodami, vedno mogoči. Največ ljudi med dopustom poišče zdravniško pomoč zaradi alergij, opeklin, vnetij in poslabšanja kroničnih obolenj. Številni pa se poškodujejo med izvajanjem športnih aktivnosti. Vsaka zdravniška pomoč in oskrba v bolnišnici nas lahko staneta celo premoženje.

Ko se odpravimo čez mejo, obvezno poskrbimo za ustrezno zdravstveno zavarovanje v tujini, saj nam drugače v primeru poškodbe grozijo visoke cene zdravniških storitev.

Zavarovanje za tujino Vzajemna nam ponuja:

24-urno asistenco v slovenskem jeziku,

informacije o najbližji zdravstveni ustanovi,

storitve nujne medicinske pomoči tudi v zdravstvenih ustanovah, ki niso v javni zdravstveni mreži obiskane države,

nujne zdravstvene prevoze do bolnišnice ali klinike ter nujno zdravljenje,

nujne zobozdravstvene storitve,

zdravljenje akutnega poslabšanja kroničnih bolezni,

odvetniške storitve in prevajalca,

prevoz v domovino …

Dnevna premija znaša: od 5,12 evra (velja za zavarovanje posameznika pri paketu Evropa S).

Kriti so tudi stroški zdravljenja v primeru okužbe z novim koronavirusom in nekateri drugi stroški, povezani s covidom-19. Zavarovanje za tujino tako krije tudi stroške zaradi samoizolacije oziroma karantene.

Koga lahko zavarujem? Zavarovanje za tujino lahko sklenemo zase, za družino ali skupino ljudi.

Za katere destinacije velja zavarovanje? Izbiramo lahko med zavarovanji za Evropo ali svet, in sicer so za različne dele sveta priporočljive drugačne zavarovalne vsote. Svojo družino pa lahko zavarujete tudi za počitnice na Hrvaškem. Družinsko zavarovanje za Hrvaško za osem dni znaša 18,09 evra.

Če se želimo za tujino tudi nezgodno zavarovati, lahko za čas potovanja zavarovanju za tujino pod ugodnimi pogoji priključimo dodatek za nezgodo.

Brez skrbi na pot večkrat letno

Velikokrat nas pot zanese v tujino brez prevelikega načrtovanja, ali pa je naš življenjski slog tak, da smo veliko na poti. V tem primeru razmislimo o zavarovanju Multitrip, ki velja za vsa potovanja oz. obiske v tujini, ki jih opravimo v roku enega leta. Primeren je za tiste, ki potujejo v območje razširjene Evrope ali sveta, in se vmes vračajo domov.

Posamezno potovanje lahko brez vmesne vrnitve v domovino traja največ 90 dni.

Zavarovanje Multitrip krije:

24-urno asistenco,

nujne medicinske in zobozdravstvene storitve,

nujne zdravstvene prevoze,

iskanje in reševanje ponesrečenih oseb,

zavarovalno vsoto, ki znaša do 1.000.000 evrov.

Letna premija znaša: od 44,54 evra (za zavarovanje posameznika pri paketu Evropa S). Zavarovanje lahko sklenete po posebej ugodni ceni v času akcije, do konca avgusta.