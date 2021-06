Kam po digitalno identiteto za tujino? Kdo izdaja vloge in kdo ne?

Vlada širi nabor prijavnih mest, kjer si lahko prebivalci zagotovijo digitalno identiteto. Poleg upravnih enot naj bi bilo to izvedljivo še na cepilnih mestih, centrih za socialno delo in Finančni upravi Republike Slovenije. Vendar pa izdajanje vlog po državi še ni povsem usklajeno, saj na nekaterih cepilnih mestih in centrih vlog še ne izdajajo.

Ministrstvo za upravo je namreč v preteklih dneh napovedalo, da bodo lahko posamezniki mobilno identiteto smsPASS, ki omogoča dostop do državnega portala zVEM, kjer lahko sami pridobijo uradno potrdilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju na novi koronavirus, kmalu pa tudi evropsko zeleno digitalno potrdilo, pridobili tudi na cepilnih mestih, centrih za socialno delo in finančni upravi.

Tudi iz Fursa so sporočili, da vloge za mobilno identiteto trenutno sprejemajo vsi uradi po Sloveniji. V Ljubljani so danes prejeli kar 90 vlog, v prihodnjih dneh pa pričakujejo podobno zanimanje. Ljudi prosijo, da se predhodno naročijo in prejmejo termin za obisk.

Zaradi navala ljudi bodo omogočili dodaten prostor

Drugače pa je v cepilnih centrih in na centrih za socialno delo. Kot je dejala Simona Repar Bornšek iz Zdravstvenega doma Ljubljana, cepilni centri vlog ne izdajajo in niso organizatorji izdajanja vlog. Se pa upravne enote in ministrstvo za javno upravo s cepilnimi centri dogovarjajo, da bi ti zagotovili prostor, kjer bi bilo mogoče oddati vloge za digitalna potrdila, da bi se zmanjšal naval na upravne enote.

Prav tako vlog še ne izdajajo na Centru za socialno delo Ljubljana. Navodila ministrstva za javno upravo so sicer prejeli v ponedeljek, a še nimajo dostopa do za to potrebne aplikacije, prav tako pa se še vedno izvajajo usposabljanja za zaposlene. Direktorica Anja Osojnik je zagotovila, da bodo, ko bo vse potrebno za izdajo vlog urejeno, stranke o tem obvestili prek spletne strani in preostalih javnih kanalov. Že zdaj pa zaradi vlog prejemajo veliko klicev in opažajo zanimanje.