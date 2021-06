Grki končujejo množično cepljenje in vabijo v območje "covid-19 free"

Tri tedne po uradnem odprtju meja za turiste so grški otoki še vedno skoraj popolnoma prazni. Muzeji so večinoma še zaprti, podobno je s trgovinami, kjer pa se pospešeno pripravljajo na letošnje poletje.

Od odpiranja hotelov in restavracij je odvisno preostalo gospodarstvo

"Turisti ne potrebujejo nujno občutka popolne varnosti, da bi prišli in se varno zabavali. Že lani so si tega želeli in moram priznati, da je bilo težko vzdrževati pravila. A zdaj smo vsi že veliko bolj izurjeni, vprašajte zaposlene ali stranke, pa vam bodo vsi potrdili, da bo to poletje boljše," je povedal Vangelis Siafidas, lastnik lokala na plaži.

Turizem je pred epidemijo pomenil kar 18 odstotkov državnega prihodka. Grki zato načrtujejo v mesecu dni končati množično cepilno akcijo, s katero bi pokrili kar 80 otokov. Slogan letošnjega poletja je zato "Modra svoboda".

"Na Milosu v zadnjem letu in pol ni bilo obiskovalcev. Niti enega turista. Nikogar! In moram priznati, da je za nekoga moje starosti to precej hudo. Da ne moreš spoznavati novih ljudi, pogrešaš komunikacijo, energijo okoli sebe," je dejal Thodoris Vamvakaris, lastnik hotela.

Odpravo obvezne karantene ob obveznem PCR-testu ali dokazilih o precepljenosti ali prebolelosti domačini pozdravljajo. Zdravstvo pa prihod turistov in njihovih denarnic, od katerih so odvisni, nekoliko manj, saj jih je strah novih sevov, odpornih proti cepivu.

Lani jih je ob obubožanem grškem gospodarstvu zaradi epidemije obiskala le petina običajnih turistov. A zaradi odprave omejitev in pospešenega cepljenja domačinov si letos obetajo precej boljše rezultate.