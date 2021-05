Slovenci med prvimi v "covid-19 free" Grčijo #video

Brniško letališče je v petek ponovno vrvelo od potovanja željnih Slovencev, s čarterskim letom so se odpravili na grške otoke, ki so se za turiste odprli med prvimi. Kar 160 jih je poletelo proti Kreti in Santoriniju. A formularji, ki so jih morali izpolniti pred samim potovanjem, so se marsikomu zdeli tako zapleteni, da bi zanje potrebovali vsaj magisterij. Je pa med prvimi turisti vladalo navdušenje, sploh ker Grčija zagotavlja, da so njihovi otoki "covid free" in življenje tam poteka bolj sproščeno kot doma.