TOP oprema za nepozabne počitnice v naravi

Kampiranje in preživljanje prostega časa v naravi je lahko tudi zelo udobno in veliko bolj zanimivo, če k opremi za kampiranje oziroma dopustovanje dodamo nekaj pripomočkov, ki bodo našo popotniško izkušnjo dvignili na povsem novo raven.

S pravo športno opremo je vsak izlet lahko že nepozabna pustolovščina. Preživljanje prostega časa bo tako še bolj zanimivo in si bomo še lažje napolnili baterije.

Aktivno, čeprav na električni pogon

Slovenija je pravi raj za preživljanje aktivnega dopusta. Tako se lahko sprehodite po številnih manjših krajih, ki skrivajo veliko zanimivosti. V prvi spletni oddaji S kavča na plano tako spoznavamo Koroško, ki je tudi idealna za raziskovanje z električnim kolesom. Po dolinah in vzpetinah boste veliko lažje premagovali razdalje z električnim kolesom, ki je zadnje čase pravi hit tudi med ljudmi, ki sicer niso strastni rekreativni kolesarji. Električno kolo ponuja vsem možnost, da s kolesarskega sedeža raziskujejo okolico v skladu s svojo fizično pripravljenostjo. Zelo primeren je za pare, če je eden od partnerjev bolje pripravljen, drugi pa mu težje sledi. Tako bosta oba lahko uživala v lepotah narave, ki jih nikjer v Sloveniji ne manjka.

Na Koroškem sta avanturista Aleš in Igor Novak s kolesom obiskala tudi rudnik Mežica, kjer se skriva nenavadna kolesarska pot, za katero pa nujno potrebujete gorsko kolo, čeprav je pot znotraj rudnika večinoma ravninska.

Športno navdihnjen dopust

Veliko ljudi dopust izkoristi za športne aktivnosti in pri tem nam je lahko v veliko pomoč pametna ura, ki nam pomaga slediti svojemu vadbenemu režimu. Pametna ura nam pove, kdaj je čas za trening, kakšna naj bo intenzivnost tega treninga in koliko časa moramo počivati, da se bomo res regenerirali. Tako se bomo izognili morebitnemu pretiravanju, ki prav med dopustom pogosto preži na nas, saj bi v kratkem času radi nadoknadili prav vse izgubljene treninge.

Pametna ura Garmin je prva ura, ki omogoča polnjenje s sončno energijo, zato nam bo zelo koristila na bolj odmaknjenih območjih, kot so gore, kjer nimamo možnosti rednega polnjenja baterij. Pametno uro Huawei pa lahko neovirano uporabljamo do enega tedna, saj ima inovativno tehnologijo varčevanja z energijo.

Hitrih nog naokrog

Tudi električni skiro, ki ga tako radi uporabljamo za premagovanje razdalj v mestih, na primer za pot v službo ali šolo, je lahko odlično prevozno sredstvo tudi na dopustu. V malce večjih mestih bo tako postalo vse veliko bolj dosegljivo. Zelo primerne za raziskovanje okolice z električnim kolesom so tudi urejene kolesarske poti. Na njih so dobrodošli tudi uporabniki električnih skirojev. Skiroji z večjimi kolesi so bolj primerni za malce bolj groba cestišča, saj je vožnja z njimi udobnejša, medtem ko nam bodo manjša kolesa dovoljevala več okretnosti.

Z električnim kolesom, električnim skirojem oziroma navadnimi kolesi in skiroji lahko uživate na:

- Dravski kolesarski poti,

- Porečanki oziroma Parenzani na morju (opomba: poteka tudi precej v notranjosti),

- na eni od tras gorsko kolesarske ture Trans Slovenija 01, ki povezuje tri dežele – Slovenijo, Italijo in Avstrijo,

- na kolesarski poti od Mojstrane do Rateč,

- ob Soči po solkanski kolesarski poti.

Za vas smo izbrali nekaj izdelkov za dopust iz bogate ponudbe E-trgovine Telekoma Slovenije:

Meditacija na vodi

Supanje je že nekaj časa nazaj obnorelo tudi "outdoor" navdušence pri nas, zato je SUP-deska postala obvezna oprema vsakega avanturista, ki se odpravi nekam v bližino vode, pa naj bodo to Bohinjsko ali Blejsko jezero, Velenjsko jezero ali morje. Na supu smo v posebnem stiku z vodo, ker hkrati nismo v vodi, samo lebdimo na njej in nam ponuja neverjetno izkušnjo športne aktivnosti. Pri nas je supanje mogoče tako rekoč na vsakem koraku, saj so povsod izposojevalnice SUP-desk, a bomo najbolj svobodni, če bomo po vodi zajadrali s svojo desko.

S supom se pri nas lahko razgibamo po:

- Soboškem jezeru,

- Šaleških jezerih,

- Šmartinskem jezeru v Celju,

- Kočevskem jezeru,

- Cerkinškem jezeru,

- po Ljubljanici, Krki, Dravi, Soči, Kolpi.

Planine, gore in hribčki

Ena najbolj priljubljenih aktivnosti na dopustu in tudi sicer je pri nas zagotovo pohodništvo, saj je Slovenija prepredena s tisoči kilometrov pohodniških poti. Čisto vsak lahko poišče nekaj primernega zase. Ne glede na to, ali izberemo kratke in nezahtevne sprehode po dolinah ali pa si raje oprtamo težak nahrbtnik in se odpravimo na večdnevno potepanje po visokogorju, je dobra pohodniška oprema zelo pomembna.

Poleg kakovostnih gorskih čevljev so nujni dober nahrbtnik, topla oblačila, pohodne palice, sončna očala, naglavna svetilka, polnilna postaja za mobitel, dobra termovka, za večdnevno bivanje si lahko omislimo tudi bluetooth zvočnik, ki nam bo krajšal čas ob večerih, ko si bomo utrujeni privoščili počitek v eni od gorskih postojank. Vsa ta oprema je že združena v izvrstnem šestdelnem pohodniškem setu NES, ki ga lahko kupite v E-trgovini Telekoma Slovenije.

Če ne posnameš, se ni zgodilo

V času, ko moramo vsak svoj korak dobro posneti in predstaviti prijateljem ter drugim sledilcem na družbenih omrežjih, je nujna tudi malce bolj tehnična oprema. Zakaj bi samo mi uživali v lepotah Slovenije, če lahko vsemu svetu pokažemo, kako lep košček sveta smo raziskovali med svojim dopustom? Tako je za ljubitelje panoramskih posnetkov zelo primerno snemanje z dronom. Za začetnike je priporočljiv izjemno zmogljiv in priročen dron DJI Mini 2.

Z manjšimi droni in za zasebne, ljubiteljske namene lahko prosto letite, upoštevati morate, da ne letite nad poseljenimi območji, sicer pa potrebujete dovoljenje Agencije za civilno letalstvo.

Druga možnost je tudi snemanje s kamerami GoPro, ki so posebej privlačne za razne adrenalinske navdušence, ki bi radi še doma uživali v ogledu svojih vragolij. Športna kamera GoPro Hero 9 Black je celo vodoodporna, zaradi česar je primerna tudi za supanje, veslanje, potapljanje in druge vodne aktivnosti.

Na dopustu si moramo spočiti od vsakodnevnih skrbi, zato moramo poskrbeti tudi za dobro glasbeno ozadje. Ne glede na to, ali počitnikujemo v prikolici, apartmaju, šotoru ali avtodomu, bo bluetooth zvočnik prava rešitev, ko si bomo zaželeli malce glasbene podlage za uživanje v prelepi panorami in dobri družbi.

