Močan pritisk v ZDA: od Bidna zahtevajo obvezno cepljenje javnih uslužbencev

Biden je potrdil ukaz, da se bodo morali v naslednjih dveh mesecih cepiti vsi zdravstveni uslužbenci ministrstva za veteranske zadeve, ki jih je 115 tisoč. Novinarko, ki ga je vprašala o tem ob srečanju z iraškim premierjem Mustafo al Kadimijem, je sicer v šali označil za "tečko", vendar je vseeno potrdil ukaz o cepljenju.

Biden bi lahko izdal tudi ukaz o obveznem cepljenju vsega vojaškega osebja ZDA, vendar se za zdaj za to še ni odločil. Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je dejala, da Bela hiša podpira bolnišnice, ki zahtevajo od osebja, da se cepi, vendar pa je dodala, da ima zvezna vlada le določena pooblastila, ne pa vseh.

V ponedeljek je 60 zdravstvenih organizacij iz združenj preko krovnega Ameriškega zdravstvenega združenja (AMA) pozvalo vse bolnišnice in druge zdravstvene ustanove, naj zahtevajo, da se osebje cepi.

Kalifornija posnemala New York

Foto: Getty Images St. Lous se je v ponedeljek pridružil Los Angelesu z zahtevo po nošenju mask v zaprtih javnih prostorih tudi za cepljene, Kalifornija je naznanila, da bodo morali biti vsi državi uslužbenci cepljeni do konca avgusta, podoben ukrep pa je za mesto New York napovedal tudi župan Bill de Blasio.

K cepljenju je začelo pozivati tudi več republikancev in televizija Fox News, med njimi tudi znani televizijski voditelj in podpornik Donalda Trumpa Sean Hannity, ki je doslej udrihal čez Bidna zaradi pozivov k cepljenju.

Republikanci namreč ugotavljajo, da s širjenjem različice delta umirajo "njihovi". Demokrati večinoma nimajo težav s cepljenjem, ki pa zelo zaostaja v konservativnih delih Amerike. Tam je sedaj največ novih okužb in smrti.

Do zdaj se je okužilo 34,5 milijona ljudi

Do ponedeljka se je s koronavirusom v ZDA po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa okužilo 34,5 milijona ljudi, umrlo pa jih je že skoraj 611 tisoč. V tednu do 11. julija je bilo povprečje novih okužb na dan 19 tisoč, v tednu do 25. julija pa že 52 tisoč.

Naraščanje okužb in smrti je glede na statistiko ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi bolezni le nekoliko predramilo tiste, ki so doslej zavračali cepljenje. V soboto se je v ZDA cepilo 657 tisoč ljudi, v nedeljo 780 tisoč in povprečje sedmih dni je sedaj 583 tisoč na dan. Tedne prej pa je bilo 525 tisoč na dan.

Ob upoštevanju tistih, ki so preboleli covid-19, in cepljenih je precepljenost v ZDA trenutno 67-odstotna. Zdravstveni strokovnjaki opozarjajo, da bi morali doseči vsaj 83-odstotno precepljenost.