V francoski prestolnici Pariz in številnih drugih francoskih mestih so v soboto potekali protesti proti novim ukrepom za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Na obrobju Pariza je prišlo do izgredov, pri katerih je policija uporabila solzivec, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Protesti proti ukrepom so potekali tudi v več italijanskih mestih. V Nemčiji bodo imeli cepljeni več svobode.

V Franciji so protesti proti protikoronskim ukrepom potekali že minuli teden. Po navedbah francoskega notranjega ministrstva se je takrat na ulice po vsej državi podalo približno 114 tisoč ljudi.

Francoska vlada je sprejela strožje protikoronske ukrepe, saj v državi narašča število novih okužb. Po besedah premierja Jeana Castexa se Francija bori s četrtim valom epidemije covid-19.

Francoska narodna skupščina je v petek sprejela zakon, ki za dostop do določenih prizorišč, kot so medkrajevni vlaki, bari, restavracije in nakupovalna središča, od avgusta dalje uvaja obvezo, da morajo ljudje dokazovati, da so bili bodisi cepljeni proti covid-19 ali imajo negativni test na okužbo ali so prebolevniki. Poslanci so tudi potrdili obvezno cepljenje proti covid-19 za zdravstvene delavce. Nova pravila mora odobriti še francoski senat.

V Italiji protesti zaradi zaostrenih protikoronskih ukrepov

V Italiji se je v soboto na ulice podalo na tisoče ljudi, ki so protestirali proti ponovni uvedbi zaostrenih ukrepov za zajezitev okužb z novim koronavirusom. V prestolnici Rim se je zbralo okoli tri tisoč ljudi. Demonstracije so potekale tudi v Milanu, Torinu in Neaplju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Italijanska vlada je nedavno sprejela odločitev o novi zaostritvi protikoronskih ukrepov, predvsem v notranjosti prostorov. Od 6. avgusta bo za vstop v gostinske lokale in druge javne prostore, kot so muzeji, telovadnice ali bazeni, potrebno dokazilo o cepljenju proti covid-19 ali negativnem testu na okužbo z novim koronavirusom ali prebolelosti.

Nemška vlada cepljenim proti covidu-19 napoveduje več svobode

Helge Braune. Foto: Reuters Vodja kabineta nemške kanclerke Angele Merkel Helge Braune je v danes objavljenem pogovoru za Bild am Sonntag napovedal, da bodo cepljeni proti covidu-19 v Nemčiji v primeru hudega četrtega vala epidemije v prihodnjih mesecih lahko deležni več svobode kot necepljeni.

Za necepljene je Braune napovedal določene omejitve, med drugim prepoved obiska kinodvoran, stadionov in gostinskih lokalov.

"Če bomo imeli visoke številke novih okužb, kljub našemu testiranju, potem bodo morali necepljeni zmanjšati število svojih stikov. To pomeni, da necepljeni, tudi če bodo testirani, ne bodo mogli več obiskovati restavracij, kinodvoran in stadionov, saj bo tveganje za vse previsoko," je pojasnil vodja kabineta nemške kanclerke. Sam ne dvomi v zakonitost takšnih ukrepov, saj je "država obvezana, da zaščiti zdravje svojih državljanov".