V Nemčiji prijeli osumljenca za hekerski napad

Moškega so prijeli že v nedeljo, ko so preiskali njegovo stanovanje.

Po informacijah nemškega tednika Spiegel naj bi na zaslišanju priznal krivdo. Napad naj bi izvedel sam. "Očitno se ni zavedal razsežnosti svoje akcije," je dejal eden od preiskovalcev za Spiegel.

Mladenič ni imel stikov s tujimi obveščevalnimi službami

Mladenič naj bi še vedno živel pri svojih starših in ni imel nobenih stikov s tujimi obveščevalnimi službami. Več podrobnosti bo znanih na današnji novinarski konferenci, na kateri bodo sodelovali notranji minister Horst Seehofer, vodja BKA Holger Münch in vodja urada za informacijsko varnost (BSI) Arne Schönbohm.

Seehofer je že napovedal, da bo na novinarski konferenci spregovoril le o dejstvih, ne pa tudi o domnevah. V ponedeljek se je notranji minister srečal z vodilnimi v preiskavi, ki so ga obvestili o vseh podrobnostih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V napadu je bilo prizadetih okoli 1000 politikov

V napadu, o katerem se je zvedelo prejšnji teden, je bilo prizadetih okoli 1000 politikov, znanih osebnosti in novinarjev. Od tega so okoli 50 primerov označili za hujši napad, saj je bila na spletu objavljena večja količina datotek - zasebni pogovori, fotografije ipd.

BSI je sicer že lani vedel za pet napadov, a ni prepoznal, da so primeri povezani.

Dokumenti so bili dostopni že od začetka decembra

Zaradi pomanjkljivega obveščanja in zadržanega odziva Seehoferja se je na odgovorne vsul plaz kritik, pojavile pa so se tudi zahteve po boljši koordinaciji pristojnih uradov.

V hekerskem napadu preko Twitterja so objavili povezave do kontaktnih informacij, kot so telefonske številke in poštni naslovi zveznih, deželnih in evropskih politikov ter drugih osebnosti, zvezdnikov in novinarjev. Pojavili pa so se tudi drugi osebni podatki, kot so številke kreditnih kartic, zasebni pogovori in fotografije, ter interni strankarski dokumenti. O napadu so nemški mediji prvič poročali prejšnji teden, čeprav so bili dokumenti dostopni že od začetka decembra.