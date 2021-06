V naletu umrlo devet deklic in moški, trčilo osemnajst vozil

Nesreča se je zgodila včeraj, ko so med tropsko nevihto na mokri cesti trčili kombi in še 17 osebnih avtomobilov.

V enem od avtomobilov sta življenje izgubila devetmesečna deklica in njen oče, v kombiju organizacije Alabama Sheriffs Youth Ranches, kjer skrbijo za zlorabljene, zanemarjene, brezdomne in otroke odvisnike, pa je umrlo še osem otrok, starih med štiri in sedemnajst let. Tuji mediji poročajo, da so bili vsi umrli otroci deklice.

Vzrok nesreče na avtocesti Interstate 65 na relaciji Greenville-Fort Deposit, kjer je divjala huda nevihta, še preiskujejo.